O Gabinete Geral do Promotor da Federação Russa entrou com uma ação contra o BOITS Oilfielder, segue de cartões Casos no site da região de Kaliningrado da região da região. O processo foi ao tribunal em 5 de fevereiro, a primeira reunião foi agendada para 7 de março.

O acusado no caso também é detido pela empresa internacional Saltekor Investments LLC e pelo Centro Internacional de Desenvolvimento de Equipamentos de Naftni. Terceiro, nesse caso, eles detêm a LLC “Boits Manufacturing Company, o Serviço Anti -Monomonual Federal e a Agência Federal de Gerenciamento de Propriedades do Estado.

A declaração do tribunal ainda não foi publicada no site do tribunal. Exceções da solicitação citada pelo Interfax. Segundo ele, o escritório do promotor geral solicitou que o estado estivesse se recuperando no processo estadual 100% LLC Boits Production Company.

Em uma declaração do pedido, ele afirma que a empresa “lutador” é controlada pelo ex -acionista Yukos Leonid Nevzlin e seus parceiros de negócios, o cidadão britânico Mark Shabad e o cidadão sueco Gregor Stulberg.

“The appointed persons concluded the strategic importance of holding state controls and held it under foreign management, bypassing the procedures established by the legislation of the Russian Federation on special economic measures and opposing illegal control over the strategic societies of foreign investors”, text from the processo.

O processo afirma que não -Zelnlin, Shabad e Stulberg “criaram a aparência do controle do controle sobre empresas estratégicas para o habitante da Federação Russa”, ou seja, a empresa “Saltekor Investment” e, ao mesmo tempo Acesso a serviço dos maiores participantes do setor de petróleo e gás russo e condições favoráveis ​​para implementação criticamente significativas para esse setor.

“As pessoas chamadas no território da Federação Russa não vivem e não se associam aos seus interesses nacionais. Ao mesmo tempo, essas pessoas seguem a política agressiva dos países ocidentais para infligir a derrota estratégica da Federação Russa, causando danos à sua economia. O lucro de empresas estratégicas é levado ao exterior, contornando as restrições estabelecidas para investidores estrangeiros “, diz o processo.

Leonid Nevzlin é o ex -proprietário de Yukosa. Na Rússia, Nevzlin foi condenado à prisão perpétua por acusações de organizar assassinatos. Nevzlin desde 2003 vive em Israel. O Ministério da Justiça da Federação Russa Nevzlin declarou um “agente estrangeiro”.

Mark Shabad e Gregor Stulberg-imigrantes da URSS, que investiram em vários projetos na Rússia desde os anos 90 relacionados à engenharia e produção de equipamentos de petróleo e gás na Rússia, relatado A CBONDS News Agency, especializada no campo dos mercados financeiros. A CBONDS relatou que Shabad e Stulberg são os usuários do grupo do comitê.