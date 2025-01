O escritório do promotor geral solicitou que ele se recuperasse do chefe da Kork Corporation, seus deputados, bem como vários empreendedores e empresas mais de 3,2 bilhões de rublos, anteriormente separados do orçamento federal para a construção dos fortes, escreve Ria Novosti .

Em 2022-2023, 19,4 bilhões de rublos foram separados do orçamento federal para a construção de estruturas de proteção, escavações, rachaduras, pontos de referência, pirâmides anti -estalas e vala na região de Kursk.

De acordo com o escritório do promotor geral, o acusado, usando um regime especial que permite um leilão sem leilão, concluiu 23 contratos por 3,2 bilhões de rublos e parte do dinheiro foi legalizada por “adquirir imóveis caros”.

No processo do promotor geral, o diretor executivo de desenvolvedores Vladimir Lukin, seus ex -deputados e atuais deputados Igor Grabin e Snezhan Martyanova, além de vários outros empresários e entidades legais, apareceram como acusado. O Departamento alega que, durante as atividades de supervisão, foi determinado que os réus “usaram sua posição oficial para fins e interesses pessoais do procurador para seu enriquecimento ilegal com a apreensão ilegal de fundos orçamentários”.

Temporariamente artista do governador Alexandra Hinshtein prometidoque o governo da região fornecerá toda a assistência necessária à supervisão, à implementação da lei e aos órgãos investigativos. “Todo mundo que excedeu a lei deve saber que não haverá pena e concessão. Especialmente quando se trata de um tópico tão vital para toda a galinha como a construção de um forte”, escreveu ele.

A construção do aumento das linhas defensivas na região de Kurk começou há mais de dois anos. Em outubro de 2022, o então chefe da região romana de Starovovi relatou a conclusão da construção de duas linhas, prometendo que o terceiro estaria pronto até 5 de novembro. Mais tarde, Starovoit deixou a posição do governador.

No final de dezembro de 2024, o diretor da Corporação de Desenvolvimento da Kursk Corporation, Vladimir Lukin, foi detido em Kurska no caso criminal de abuso de poderes. Segundo TASS, Lukin foi detido por funcionários da Administração Geral de Segurança Econômica e do Ministério da Corrupção (Loser) do Interior da Rússia. As ações de Lukin levaram ao consumo irracional de fundos orçamentários no valor de mais de 173 milhões de rublos, disse o interlocutor de tass.