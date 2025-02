O escritório do promotor público assumiu o controle do desembarque de um navio de carga na costa de Sakhalin

Por meio de Informação Departamentos, manchas de petróleo não estão registradas, também não há perda de mercadorias. A organização e as operações de emergência são verificadas.

MSTs Oriental SK Rússia organizado Uma verificação de pré -inspeção com base no artigo 263 do Código Penal da Federação Russa (violação das regras de segurança rodoviária e o funcionamento do transporte marítimo). As circunstâncias do incidente são determinadas.

Lembre-se de que o navio de carga de carga estrangeiro de Ang Young-2 estava na costa de Sakhalin na noite de 9 de fevereiro. 20 pessoas estão a bordo, elas não precisam de cuidados médicos. Um crescente regime de prontidão foi introduzido no distrito de Nevelsky. Devido à forte tempestade na rua Tatar, a investigação do navio está planejada para ser realizada amanhã, em 10 de fevereiro, quando o mau tempo diminui.