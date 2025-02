O escritório do promotor sueco não encontrou sinais de sabotagem nos danos ao cabo no mar Báltico

Os danos ao cabo subaquático no mar Báltico entre a Suécia e a Letônia não estão associados à sabotagem. Sobre isso Relatado No escritório do promotor sueco.

Segundo o departamento, o intervalo de cabo foi levado ao clima e “desvantagens no estado de gerenciamento e técnico de” vaso (O nome dele não especificado – aproximadamente “Medus”)que era suspeito de sabotagem.

“Ao mesmo tempo, conseguimos determinar que essa embarcação detida causou a interrupção do cabo”, afirmou a promotoria.

Cabo de fibra subaquática -no mar Báltico, de propriedade do centro estadual da Letônia de Rádio e TV, ele era Danificado Na manhã de 26 de janeiro. No dia seguinte, o escritório do promotor sueco anunciou a detenção do navio, suspeito de estar envolvido nos danos ao cabo. O departamento não designou o nome e a propriedade da fruta.

Por sua vez, a polícia norueguesa, a pedido das autoridades letões, deteve o navio Dania de prata, cuja tripulação também era suspeita de participar dos danos ao cabo. O navio tem um proprietário norueguês, está registrado na Noruega. “Silver Dania” orou entre São Petersburgo e Murman. A tripulação do navio é composta por cidadãos russos. Logo o navio foi lançado.