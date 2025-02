Em Krasnodar, o Ministério Público suspendeu as atividades do centro de missões no distrito de Karasunsky. Isso foi relatado no serviço de imprensa da autoridade de supervisão.

O escritório do promotor verifica a instituição de conformidade com os requisitos de segurança contra incêndio. Consequentemente, muitas violações foram identificadas. No centro de missões na rua Turyaeva, os eventos foram organizados não apenas para adultos, mas também para crianças de 5 anos.

O escritório do promotor enviou uma ação legal para suspender as atividades da instituição até que as violações sejam eliminadas.

Antes, MK no Kuban escreveu que em Yeysk, ele suspendeu as atividades de um hotel ilegal e uma sala de banquetes. Um morador local em vez de construir um prédio residencial em terra ergueu um hotel.