O escritório do promotor verifica as circunstâncias da morte da criança na vila de Bryansk de Darrevichi

O escritório do promotor organizou uma auditoria como parte da morte de uma criança de seis anos no distrito de Starodubsky, na região de Bryansk. A tragédia ocorreu na noite de 4 de fevereiro em um lago na vila de Dareevichi.

Segundo o departamento de supervisão regional, o garoto caiu sob o gelo durante uma caminhada e se afogou. Agora todas as circunstâncias do incidente são estabelecidas. Com base nos resultados da auditoria, a questão das medidas de resposta será resolvida.

Deve -se notar que, ao mesmo tempo, são verificados a conformidade com a legislação de segurança em tanques e a prevenção da negligência de menores.