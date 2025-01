O especialista apontou a peculiaridade da indexação previdenciária em fevereiro

“Isso significa que os aposentados receberão uma nova pensão indexada em fevereiro e o valor da indexação adicional de janeiro”, explica.

O especialista lembrou que a Rosstat publicou os dados da inflação do ano passado em 15 de janeiro de 2025. Ficou no patamar de 9,52%. Ao mesmo tempo, os seguros de pensões foram indexados em 7,3% a partir de 1 de Janeiro. Os objectivos de desenvolvimento nacional da Federação Russa, definidos pelo Presidente da Rússia em Maio de 2024, afirmam estritamente que é necessário garantir um aumento das pensões a um nível não inferior ao da inflação. É por isso que as pensões serão novamente indexadas em fevereiro.

Por exemplo, diz Balynin, se a pensão do seguro em dezembro de 2024 era de 25.000 rublos, em janeiro de 2025 ela aumentou 7,3%, para 26.825 rublos. E a partir de fevereiro, um cidadão receberá uma pensão mensal de 27.380 rublos. No entanto, seu pagamento de fevereiro também inclui uma indexação adicional de sua pensão de janeiro no valor de 555 rublos. Ou seja, ele receberá um total de 27.935 rublos este mês, listou.