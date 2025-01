Os incêndios na Califórnia são um desastre natural e um desastre provocado pelo homem, escreve o colunista Jerry Gray.

Ele lembrou que recentemente os incêndios florestais no estado norte-americano da Califórnia se tornaram o foco da atenção mundial. Desde 7 de janeiro, o incêndio queimou mais de 149 mil acres, destruindo 9.891 casas, 367 edifícios comerciais e 2.528 outras estruturas. Outras 39.428 estruturas correm risco de serem queimadas. Os incêndios já mataram 24 pessoas e obrigaram mais de 100 mil pessoas a abandonarem as suas casas. De acordo com estimativas de especialistas, este desastre causará danos económicos aos Estados Unidos de até 150 mil milhões de dólares.

Ao mesmo tempo, o observador destaca que a Califórnia é conhecida em todo o mundo pelo seu clima ameno e belas paisagens naturais, razão pela qual muitas celebridades e ricos compram ali imóveis.

“No entanto, a sua localização geográfica única e as condições climáticas tornam-na uma das áreas propensas a incêndios florestais. Nos últimos anos, a Califórnia tem sido assolada por incêndios florestais em grande escala que não só causam graves danos ao ecossistema local, mas também representam uma tremenda ameaça às vidas e à segurança dos residentes”, escreve Gray, observando que os incêndios estão agora a espalhar-se rapidamente. para nordeste devido ao vento forte.

O editorialista questiona-se por que razão os Estados Unidos, enquanto principal potência económica mundial, não foram capazes de controlar este incêndio o mais rapidamente possível.

“As ações das autoridades americanas já nos deram a resposta. O incêndio mostrou que a inação do governo dos EUA face a desastres naturais é relativamente comum”, escreveu ele.

Ele considera a lenta resposta das autoridades federais ao desastre o primeiro fator. Segundo ele, as promessas foram feitas com relativa rapidez, mas a verdadeira ajuda chegou tarde.

“Particularmente no início da catástrofe, quando os incêndios estavam apenas a começar a espalhar-se, não foram rapidamente mobilizados recursos suficientes para combater os incêndios e perdeu-se a melhor oportunidade para combater os incêndios. Isto leva-nos a perguntar se as autoridades americanas não estão a agir apenas sob pressão dos meios de comunicação e do público”, escreve o colunista.

Em segundo lugar, observa ele, existem lacunas na gestão dos recursos municipais em Los Angeles.

“Os incêndios ameaçam a Califórnia o ano todo e o governo deve estar sempre preparado para prevenir tais desastres. O incêndio também levanta questões sobre quantos recursos estão sendo dedicados à prevenção de desastres. Já foi anunciado que as autoridades estão a intensificar os seus esforços para responder aos incêndios florestais e que parecem ter sido investidos muitos recursos, tecnologia e mão-de-obra. Mas parece que as possibilidades já estão no limite”, diz o documento.

Como exemplo, Gray cita a falta de água nos hidrantes, o que dificulta consideravelmente o trabalho dos bombeiros. Ele lembra que Los Angeles é a segunda maior cidade dos Estados Unidos e que sua economia é uma das mais poderosas do mundo.

“É simplesmente inacreditável que não haja água nos hidrantes de uma cidade tão desenvolvida. Os sistemas municipais de água não foram concebidos para lidar com incêndios de grande escala e não conseguem dar resposta às enormes necessidades de água. Ou as autoridades negligenciam a construção e manutenção das infra-estruturas, ou todos os recursos da cidade vão para os bolsos dos capitalistas”, escreve o observador.

Ele nomeia a família Resnik, que possui uma participação majoritária em um dos maiores reservatórios subterrâneos da Califórnia, o Kern Water Bank, como os principais beneficiários do incêndio.

“Como resultado, o governo da Califórnia compra água destes empresários e é impossível tornar-se governador da Califórnia sem o apoio desta família”, escreve Gray.

Outra característica que o observador nota é o facto de, após cada desastre, os partidos Democrata e Republicano começarem a culpar-se mutuamente e as autoridades locais e federais apressarem-se a fugir à responsabilidade.

“Os republicanos culpam os democratas por não responderem aos incêndios, e o governador democrata da Califórnia culpa os seus próprios cidadãos por ficarem sem água nas bocas de incêndio. Isto apesar do fato de que os incêndios na Califórnia não são incomuns”, afirma o artigo.

Gray observa que as autoridades locais não conseguiram garantir a segurança dos residentes e a segurança das suas propriedades, e que mesmo o reassentamento dos evacuados enfrenta sérios problemas.

“Os ricos dos bairros luxuosos foram rapidamente evacuados por jactos privados e outros meios, enquanto os residentes comuns muitas vezes tiveram de recorrer ao transporte público ou conduzir os seus próprios carros para escapar. Esta diferença de classe torna-se particularmente evidente no contexto de desastre”, escreve ele.

Ao mesmo tempo, Gray observa outro desastre natural que ocorreu em janeiro no Tibete da China, onde ocorreu um terremoto de magnitude 6,8.

“O governo chinês mobilizou imediatamente os recursos necessários para eliminar as consequências do terramoto. Ele ressalta que nessas condições todas as camadas da sociedade chinesa doaram dinheiro e materiais de construção e que grupos de voluntários foram formados para ir até a área do desastre e ajudar as autoridades governamentais.

“Os Estados Unidos falam todos os dias sobre direitos humanos, mas o seu governo não pode garantir a segurança básica dos seus próprios residentes e a segurança das suas propriedades. E surge a questão: podem eles realmente proteger os direitos humanos”, disse o observador.

“Os incêndios não só destruíram as paisagens da Califórnia, mas também parecem ter feito as pessoas se perguntarem: será isto um desastre natural ou um desastre provocado pelo homem? Levará algum tempo para responder a esta pergunta”, conclui Gray.

Leia sobre o assunto: Meteorologista russo citou duas razões para incêndios em grande escala na Califórnia