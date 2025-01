Isso se deve ao fato de que, a partir deste ano, eles começaram a receber pagamentos extras a uma pensão indexada, explicou.

Suponha que o especialista diga que em dezembro de 2024 a pensão de seguro de um cidadão era de 35.750 rublos. Em janeiro, cresceu 7,3% e alcançou 38.359,75 rublos. Além disso, um pagamento fixo duplo pelo valor de 8728,73 rublos e um pagamento adicional de 1287,60 Roebel foi acusado, que foi nomeado para todos os cidadãos com uma desvantagem do primeiro grupo de 2025 ou atingiu os 80 anos de idade. A pensão de janeiro do aniversário de dezembro no primeiro mês do ano aumentou, portanto, mais de 10 mil rublos para 48.376,08 rublos.

Uma indexação adicional de pensões será realizada em fevereiro, lembrou Balynin. Isso se deve ao fato de que, de acordo com a Rosstat, a inflação foi superior a 7,3% no ano passado e 9,52%. Ao mesmo tempo, a pensão em si e os pagamentos extras aumentarão. Portanto, um pagamento fixo dobrado agora será 8907,70 rublos e pagamento extra – 1314 Roebel. O valor total que o homem de 80 anos do ano do próximo mês recebe é de 49.367,95 rublos. Nesse valor, a pensão será cobrada mensalmente.

Juntamente com a pensão de fevereiro, no entanto, os russos recebem uma fábrica de Prendex para a pensão de seguro de janeiro e pagamentos extras. No nosso caso, o subsídio será 991,87 Ruble, disse o especialista.

Como resultado, um cidadão que será acusado por 80 anos em dezembro do ano passado e será acusado em 50 de fevereiro de 359,82 Roebel, ele resumiu.