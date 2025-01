Isso se deve às peculiaridades da formação do calendário de produção em 2025, o especialista observou em uma entrevista com a agência “Ressalto“.

De acordo com Dudarev, 23 de fevereiro, no domingo, um fim de semana com um “cinco dias” padrão. Ao mesmo tempo, o direito a um fim de semana extra é mantido, mas é transferido para 8 de maio para estender o feriado em maio.

Quanto a 8 de março, será sábado, que também é um fim de semana. Um dia extra de descanso para este feriado é transferido para sexta -feira, 13 de junho. Ao mesmo tempo, em 7 de março, o dia útil será reduzido em uma hora.

Dudarev explicou que essa abordagem oferece uma distribuição uniforme de longos dias de folga durante o ano e ajuda a otimizar o calendário de trabalho e oferece aos russos um cronograma de recreação mais conveniente.