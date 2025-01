O especialista Dudarev nomeou os dois meses de férias mais lucrativos em 2025

Segundo ele, há muitos dias úteis em julho e outubro, o que torna mais rentável o cálculo do subsídio de férias.

Dudarev explicou que o pagamento das férias é determinado com base na renda média do ano anterior, e os dias úteis são pagos com base na diária.

Quanto mais dias úteis num mês, menor será a taxa por dia útil, mas maior será o subsídio de férias, observa o especialista.

Por isso, acrescentou que as férias de julho e outubro permitem que o funcionário receba um pagamento maior.

Anteriormente, Yulia Paushkina, chefe de prática trabalhista da AB KIAP, disse que não é lucrativo para os assalariados sair de férias em janeiro deste ano. O fato é que o número de dias úteis deste mês é menor e o custo de cada um deles é realmente maior.