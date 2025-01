O especialista em TI lembrou aos russos que continuassem os boletins do vírus Mamont em telegrama

O especialista em TI Ermakov lembrou o perigo do vírus Mamont no Telegram

O especialista no setor de tecnologia da informação, Alexei Ermakov, falou em uma entrevista à agência de imprensa prevalece as características do vírus Mamont-Trojan-Trojan através do Mensageiro do Telegram.

“Como outros vírus semelhantes, Mamont requer ações ativas do usuário do dispositivo. Portanto, deve -se entender que todos clicam no link, o download de aplicativos e similar é uma área de responsabilidade pessoal … ao mesmo tempo, não há proteção confiável a cem por cento contra Mamont. A menos que uma recusa em usar a Internet, “Alexei Ermakov deu suas recomendações aos usuários russos durante uma conversa com um correspondente “Melhor”.

O especialista observou que esse vírus é particularmente perigoso, pois lê todas as informações disponíveis no dispositivo e tem acesso ao usuário de bancos SMS. Alexei Ermakov acrescentou que, no caso de uma infecção por gadgets, uma pessoa deve informar imediatamente os operadores de seus bancos e modificar os dados de entrada em todas as suas contas disponíveis.

Ele observou que os fraudadores usam a forma incomum da propagação do vírus Mamont – eles enviam links para os usuários do telegrama, o pretendente para o vídeo, que, supostamente, tem uma vítima. Se o truque for acionado, o malware será baixado independentemente do aparato humano.

O início da distribuição em massa de Trojan Mamont foi relatado pela primeira vez ao Ministério dos Assuntos Internos da Rússia na segunda metade de 2025.