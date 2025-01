O especialista Ermakov: Mamont -Virus é disfarçado de uma mensagem regular no telegrama

Segundo ele, os atacantes geralmente enviam arquivos com software maligno (software) que são acompanhados pela pergunta: “Você está no vídeo?”

Este Trojan em si não é notável, especificou o especialista em TI. Com a ajuda de malware, os golpistas têm acesso às suas mensagens SMS, notificações push e fotos na galeria.

Tudo isso é carregado com reputação e perdas financeiras, Escreve Agência principal.

Ermakov lembrou que “cada clique, clique no link e o download de aplicativos é uma responsabilidade pessoal”.

Se você ainda estiver cometendo um erro, entre em contato imediatamente com seu banco e altere as senhas em aplicativos e contas bancárias nas redes sociais, recomendou o especialista.

Antes, o Ministério dos Assuntos Internos da Rússia descreveu como os atacantes distribuem a Lei Mamont -Virus. A vítima recebe uma mensagem no telegrama perguntando “Você está em vídeo?” Ele também contém um arquivo com a expansão .apk, que entra no arquivo de smartphone. Na abertura, o telefone está infectado com Trojan.

O formato .APK é bem assinado por usuários de dispositivos com o sistema operacional Android.

Além do roubo de dados, Trojan pode enviar automaticamente um arquivo infectado para todos os contatos no Telegram.