O especialista Melekhin explicou por que é impossível comprar um carro com uma porta de pilhagem

Segundo o especialista, o aumento do desgaste do motor e da caixa de câmbio pode imaginar com precisão o futuro proprietário quando ele procura uma máquina de quilômetros, que com uma probabilidade de 90% era o carro no parque de uma empresa de compartilhamento de carros.

Em uma entrevista com “dirigir” um especialista indicadoQue os veículos de aluguel podem ser facilmente verificados para um serviço especial. Se o carro estiver registrado com uma entidade legal, você poderá descobrir se existem serviços de arrendamento curtos na lista de especializações desta empresa.

A segunda característica clara da máquina para compartilhar carros é os restos de grudar nos painéis do corpo do corpo. Afinal, quase todos os carros das organizações rolantes são marcados por um filme de marca e, antes da venda, ele é removido, mas traços do filme podem permanecer.

O terceiro fator que indica que o carro que compartilha o passado da máquina é o aumento do desgaste do motor e da transmissão. Segundo Melekhin, devido a uma taxa permanente, cujos preços são muito consideráveis, todo usuário, que tenta economizar um segundo extra, se apressar e imediatamente inicia uma viagem sem aquecer, mesmo no inverno.

Em relação à máquina de quilômetros usada em um táxi, o sinal óbvio é a porta dos traseiros pendurada, disse Melekhin. Isso se deve ao fato de que os passageiros costumam estar neste local, então as portas passam pela primeira vez. Ainda para trabalhar no campo do transporte de passageiros, indica um desgaste grave dos pedais, o volante e as alavancas do turno, resumiu o especialista.

O RG relatou anteriormente que o parque da carchering capital atingiu 40 mil carros.