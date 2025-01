Os tipos de tratamentos agora oferecidos através do financiamento do programa de Garantia do Estado e Seguro Obrigatório de Saúde incluem:

intervenções com stents coronários; implantação de marca-passo adaptado à frequência em pacientes adultos (estamos falando de um modelo moderno de marca-passo que regula a frequência cardíaca em condições de diferentes atividades físicas – em repouso e durante a atividade física);

colocação de stent e endarterectomia das artérias braquiocefálicas para prevenir ou tratar acidente vascular cerebral (artérias braquiocefálicas fornecem sangue ao cérebro – a colocação de stent é realizada para tratar a aterosclerose, ou seja, estreitamento dos vasos sanguíneos, e endarterectomia é uma cirurgia para remover placas ateroscleróticas da artéria ); a destruição endovascular de vias de condução adicionais e zonas arritmogênicas do coração é um tipo complexo de tratamento cirúrgico da arritmia.

“Um ponto de fundamental importância é que graças à inclusão de tratamentos complexos de alta tecnologia no programa de seguro de saúde obrigatório, melhoram-se as oportunidades para o desenvolvimento de cuidados de saúde regionais, ou seja, a oferta de cuidados médicos de alta tecnologia no local. de residência permanente para os cidadãos torna-se mais acessível”, explicou Mikhail Pushkov à Rossiyskaya Gazeta.

O especialista esclareceu que todos os tipos de intervenções médicas mencionados estavam disponíveis no âmbito do programa básico de garantias estatais para a prestação de cuidados médicos gratuitos em 2024, mas a versão 2025 do programa introduz requisitos importantes e obrigatórios para o planeamento e apoio financeiro para tal assistência.

“O programa estabelece padrões de volume e de apoio financeiro para esse tratamento. E estas não são apenas oportunidades declaradas, esta já é uma etapa muito importante no desenvolvimento tático e estratégico da assistência cirúrgica cardíaca nas regiões”, enfatizou Mikhail Pushkov. Especialistas de seguradoras receberam outro argumento no diálogo com os organizadores da saúde ao discutirem as opções com as quais os segurados podem contar no contexto do seguro saúde obrigatório. Estabelecer padrões básicos para qualquer tipo de cuidado, e especialmente para intervenções tão complexas, está além do escopo deste artigo. “Sem dúvida, é um motor para o desenvolvimento de tecnologias médicas no território de todas as regiões russas. Isso motiva os organizadores do sistema de saúde a implementar mais ativamente esses métodos de prestação de cuidados médicos e incentiva os médicos a dominá-los. aumentando suas competências e nível profissional.”

Mais importante ainda, as modernas tecnologias médicas de classe mundial estão a tornar-se cada vez mais acessíveis; são utilizados não apenas em centros médicos federais, mas também em hospitais regionais do local de residência. Com isso, a tarefa definida em nível estadual para aumentar a expectativa de vida e melhorar sua qualidade está sendo resolvida, concluiu o especialista.