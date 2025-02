De acordo com Zinoviev, apenas dois carros da coleção podem ter uma caixa automática clássica, dos quais apenas um tem tração no volante, e quase metade deles não possui motores atmosféricos no governante.

A lista de Changan CS35 Plus estava a caminho. O modelo é produzido desde 2019, alguns carros tinham localização na Rússia. Sob o capô de Changan está um motor atmosférico com um volume de 1,6 litros por 116 hp. Ou um motor turbo de 1,4 litros com capacidade para motores atmosféricos de 140 hp é em grande parte transmissão automática, que distingue o especialista como extremamente confiável. Existem versões com uma caixa mecânica, mas existem poucas à venda. O turbo de 140 hp recebeu um “robô” não alternativo com duas garras “molhadas”. Os preços dos carros começam em 1,3 milhão de rublos.

O Chergo 4 ficou em segundo lugar. O carro não é apresentado no carro em uma configuração. Os preços de Chersh começam em 1,2 milhão de rublos. A usina é representada por um motor turbo de 1,5 litros por 147 hp e um ponto de verificação do tipo robô. Ou 1,5 litro motor atmosférico a 113 hp A unidade com dois litros com capacidade de 122 hp também está disponível. Ambas as versões são apresentadas com uma velocidade manual de cinco ou com uma variação.

A terceira regra para o Dongfeng 580, que é produzido desde 2019. Este crossover tem um salão com sete assentos. A unidade está apenas na frente. Os preços dos carros começam em 1,4 milhão de rublos. O carro possui dois motores na linha de motores – um turbo de 1,5 litro, que é acompanhado por uma variação e uma unidade de potência atmosférica de 1,8 litros, transmissão manual agregada.

Também incluído na lista, modelos como FAW Besturn X40 (preço de 1,2 milhão de rublos), Geely Coolray (de 1,5 milhão de rublos), Haval Jolion (de 1,3 milhão de rublos), Moskvich 3 (de 1, 3 milhões de rubis).

