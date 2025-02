“Por que você não chama a área do Polo Norte do Norte depois do norte russo. E por que o país mais ao norte do país russo chamou a terra de Franz Joseph?” – Ele escreveu em seu canal de telegrama.

O arquipélago, acha que o parlamentar deve se tornar o país de Lomonosov. Foi ele quem sugeriu a presença de sushi a leste de Spitsbergen em 1763.

As ilhas e os navios do mar do arquipélago devem, por sua vez, ser renomeada em homenagem aos heróis de uma operação militar especial.

A prioridade da Rússia no Ártico, acrescentou Mironov, deve ser determinada em nomes geográficos.

Antes, o diretor científico da Sociedade Histórica Militar Russa Mikhail Myagkov fez a iniciativa de dar um novo nome ao Golfo da Finlândia.

Os requisitos relevantes, segundo ele, permitem à Rússia que a Rússia ocorra na Finlândia e na Suécia da Russofobia.