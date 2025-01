O Estado Duma apoiou a extensão da porcentagem de 9,5% no cálculo da multa para o não pagamento da habitação

O documento altera o período para o qual essa aposta foi estendida. Inicialmente, foi introduzido em 2022 e atuou até o final do ano passado. Desde o início até o final de 2025, os juros de não pagamento de moradias e serviços comuns também serão cobrados com base em uma taxa fixa de 9,5%, e não uma taxa importante estabelecida pelo banco central, que hoje é 21 %.

A lei também aumenta de 50 para 60%, o nível obrigatório de coleta de contribuições para os principais reparos em uma conta especial. Se o dinheiro nesse volume não for fornecido com residentes de um prédio de apartamentos, o governo local terá o direito de transferi -los de um projeto de lei especial para a conta do operador regional.