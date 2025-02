GD: as empresas ocidentais não devem retornar à Federação Russa antes do levantamento de sanções

As empresas ocidentais devem proibir o retorno à Rússia até que as sanções contra a Federação Russa sejam levantadas. Isso foi indicado pelo deputado para o estado DMIMA Dmitry Gusev, relata TASS.

“Até agora, as sanções para nossas empresas no trabalho do Ocidente, ou seja, que em países que impuseram sanções, suas empresas não deveriam trabalhar conosco”, observou o parlamentar.

Gusev também enfatizou que as empresas estrangeiras antes de retornar ao mercado russo devem resolver o problema com seus governos para restrições introduzidas contra parceiros russos. Ao mesmo tempo, o deputado acrescentou que, na Rússia, ficará feliz em vê -los.

Gusev chamou a atenção para o fato de que é importante apoiar as empresas nacionais e criar preferências para elas para os concorrentes ocidentais. Prioridade, ele acredita, deve estar entre os fabricantes russos.

O deputado do estado Duma Alexei Nechaev propôs proibir o retorno à Rússia aos negócios ocidentais que financiaram as forças armadas da Ucrânia. Se não houvesse patrocínio para os nacionalistas ucranianos, mas que as críticas às autoridades russas pareciam, um “pagamento de retorno” deveria ser introduzido.