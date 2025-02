O estado Duma levará novamente em conta as mudanças dos representantes de São Petersburgo na Lei CRT

Lembrete: Os habitantes de São Petersburgo Khroosjsjov pararam de dormir calmamente em 2022, quando a cidade aceitou sua lei no CRT. Isso permite demolir casas típicas não validas de 1957 a 1970 da construção para construir um arranha-céu em seu lugar. Ao mesmo tempo, os moradores de prédios de cinco andares não podem ser fornecidos em sua área usual, mas pelo menos no limite. O documento causou muitas críticas e logo a cidade congelou o efeito de certas disposições da lei de refinamento – no momento até 2026.

Funcionários e representantes se referiram ao fato de que as regras mais importantes da TRC ainda determinam a legislação federal e não leva em consideração as características das megacitidades. É por isso que eles propuseram em São Petersburgo para ajustar os códigos de design residencial e urbano da Federação Russa nesta parte. Durante a primeira consideração em 2024, o estado rejeitou as alterações da Duma. Seus autores realizaram trabalho sobre erros e ofereceram uma nova opção.

Conforme explicado no SKS, o documento tentou fazer o Universal para que pudesse ser aplicado em todo o país. A geografia do reassentamento de casas antigas é levada em consideração – supõe -se que ela seja determinada pelas próprias regiões. Os direitos dos empregadores de edifícios residenciais em casas – os participantes do CCT são equiparados aos direitos dos proprietários. O voto dos proprietários para participar do programa aumenta de 60 a 90 dias. Se a reunião não ocorreu, a casa não será reformada de acordo com a conta.

Logo após o aparecimento da Lei da CCT, o movimento público da cidade foi formado na cidade. Eles lutaram pela abolição do documento nos tribunais, mas receberam uma recusa porque a lei ainda não foi válida. Sua posição permanece inalterada: “No interesse dos habitantes, os bairros soviéticos de São Petersburgo devem ser mantidos em seu formato atual, sem cidadãos de suas moradias, reestruturação total, compactação e destruição de zonas verdes, mas com a revisão de casas Pelo que pagamos “, diz a pessoa em uma das mensagens do movimento.

Com base nos comentários, muitos residentes de Khroosjsjov não entendem como as mudanças levam em consideração seus interesses. Os proprietários de apartamentos nessas casas estão principalmente preocupados, e isso representa até 90 % dos habitantes de Khroosjsjovs.

“Mencionamos as mudanças propostas nas micro mudanças porque elas não melhoram a situação para os proprietários”, disse Tatyana Atanasova, membro da sede pública do CCS, representante do movimento público do civil Petersburgo. – Se os inquilinos forem colocados para os empregadores na implementação da CTR de acordo com o medidor, os proprietários receberão uma taxa financeira. Formalmente, eles também podem contar com outra casa com os custos dos custos do apartamento apreendido. Mas o desenvolvedor finalmente aprovará esse valor e o proprietário terá que pagar a diferença extra para obter um novo, mesmo igual à mesma área residencial. Estas são circunstâncias impossíveis. Ao apresentar suas mudanças, os representantes falam principalmente sobre realocação. Mas a maioria dos habitantes dos Khroosjsjovs não vai a lugar nenhum – eles estão desligados.

De acordo com a versão final da lei, o proprietário de um apartamento com dois quartos em Khroosjsjov pode contar com uma taxa no metrô no valor de seis a sete milhões de rublos, Petersburgers escrevem nas reações sobre os recursos dos zaks. Com esse dinheiro, você só pode comprar Odnushka na área distante. Para uma sobretaxa para uma sala com dois quartos, você deve tomar uma hipoteca, os juros sobre os quais todos os registros são derrotados.

“As mudanças propostas não criam novas garantias eficazes para proteger os direitos dos proprietários, não resolve os problemas mais importantes de realocação e compensação. Eles precisam de uma melhoria séria”, os participantes da conclusão do movimento.

Enquanto isso

Os ativistas pedem aos proprietários de apartamentos em Khroosjsjev que organizem suas propriedades para a parte do país sob a Câmara.

– De acordo com o Código Habitacional da Federação Russa, existe uma compensação monetária aos proprietários na implementação de projetos KRT a partir do valor de mercado do apartamento, a propriedade comum da Câmara, incluindo o Plot Land, bem como todas as perdas sofridas por O proprietário, incluindo a busca para novas casas e o transporte de coisas “, enfatiza Tatyana Atanasova. – O padrão é o país sob a casa dos proprietários do edifício, mas, para confirmar o direito a ele, é necessário obter o documento correto.