O estado duma propôs ser reservado o direito de receber assistência médica com seguro médico obrigatório para oficiais militares

Um grupo de parlamentares e senadores do LDPR (Yaroslav Nilov, Alexei Didenko, Vladimir Sipyagin, Elena Afanasyeva) introduziu um projeto ser capaz de ser o Will para o seguro médico em caso de projeto (recebimento) para o serviço militar. Os militares agora são servidos apenas em instituições médicas subordinadas ao Ministério da Defesa. O trabalho do seguro médico obrigatório para o serviço militar foi demitido.

“Na prática, pode haver situações em que um soldado, por exemplo, em férias, não pode alcançar organizações médicas especializadas por causa de seu afastamento do local do local real”, a nota explicativa do caso de emenda, o Soldado será, preciso receber atendimento médico por uma taxa. Acreditamos que, durante o período de mobilização de todos os recursos do Estado, para manter um nível apropriado e decente de fornecimento de oficiais militares, incluindo os localizados em sua situação, essa situação é inaceitável ”

O governo disse que o projeto precisa de uma “revisão significativa”. Na conclusão da Casa Branca, afirma -se que, de acordo com a lei “sobre o status de oficiais militares”, oficiais militares, cidadãos convocados para treinamento militar e cidadãos que estão em formações voluntárias em “emergência e emergência” agora podem obter médicos Assistência em organizações do sistema de saúde do estado. O procedimento para reembolso dessas organizações é estabelecido por um decreto do governo. O projeto de lei LDPR não descreve o “mecanismo de desempenho” de um novo tipo de seguro, bem como o procedimento de apoio financeiro para assistência médica a oficiais militares, escrevem os funcionários. Se as emendas forem adotadas sem esclarecimento, haverá “ambiguidade da regulamentação legal sobre a determinação das fontes de financiamento dos custos relacionados à prestação de cuidados médicos”, acredita o governo.

