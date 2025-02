Em 10 de fevereiro, a Comissão do Governo, em 10 de fevereiro, apoiou as emendas para reduzir a sentença para a comissão de alguns crimes “de motivos ou empregos egoístas”, relata Kombersant. Em particular, é proposto cancelar o princípio de preconceito, segundo o qual a responsabilidade criminal ocorreu somente após a sentença administrativa.

As emendas são os autores dos parlamentares dumal da Rússia United Irina Yarovaya e Vasily Piskarev.

Por pedidos de imposição de sanções contra a Rússia, se forem realizadas “de motivos ou empregos egoístas”, é proposto conceder uma multa de um a três milhões de rublos ou uma prisão por até cinco anos (agora este artigo prevê uma multa de até 500.000 rublos e prisão até três anos). Ao mesmo tempo, de acordo com a proposta do deputado, a sentença se seguirá, independentemente de o cidadão ter sido atraído no início de um artigo administrativo semelhante.

Para o “desacredito” do exército russo “de motivos egoístas”, ele também sugeriu que fosse punido sem preconceito. A sentença permanecerá a mesma – uma multa de até um milhão de rublos ou prisão por até sete anos.

As emendas são fornecidas pela apreensão da propriedade recebida como resultado desses crimes.

No momento do anúncio, a Meduza não conseguiu encontrar este documento em um banco de dados Duma.

De acordo com o advogado Alexander Karavaev, as emendas propostas distinguem a responsabilidade por “tropas do sofá” na Internet e profissionais que receberam pagamento por seu trabalho.

“São jornalistas, ativistas de direitos humanos, advogados, sociólogos, políticos, ativistas, em parte um mundo científico. A Comissão de Crimes de motivos egoístas significa que foi comprometido em obter benefícios materiais ou se livrar dos custos de materiais. Estes podem ser salários e bolsas de estudo. O estado mostrou a próxima linha vermelha com assuntos profissionais, que não precisam “, disse ele.

Advogado da AMD-Info Eva Leveberg Nome Mudança de chave no cancelamento do produto. “Antes disso, a sentença foi seguida apenas no caso de uma violação repetida após a sentença administrativa, agora será possível obter um prazo imediatamente se a investigação decidir que o motivo é um mercenário”, acrescentou o advogado.

No final de janeiro de 2024. O Estado de Duma adotou a lei sobre o Prite de Propriedade para a “mentira” do Exército, o público chama para realizar atividades direcionadas contra a segurança do Estado, exige atividades extremistas e impondo sanções, bem como para A reabilitação do nazismo. O confisco de propriedades será tocado por um condenado por crimes “de motivos egoístas ou emprego”.

