O documento foi assinado em Minsk em 6 de dezembro do ano passado e enviado para ratificação pelo Presidente da Federação Russa. Foi apresentado aos representantes pelo vice -chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, que atuou como um representante oficial de Vladimir Putin na ratificação.

Ele lembrou que a iniciativa de assinar o acordo pertence ao líder da Wit -Russian Alexander Lukashenko – ela recebeu apoio fundamental do lado russo. “O contrato é de natureza defensiva e não é destinado a países e associações terceiros”, disse o diplomata aos delegados. As fronteiras ocidentais. ‘

O objetivo continuou Grushko – para enviar um sinal claro para fora do contorno externo do Estado da União para conter as intenções agressivas dos países da OTAN.

O documento, ele enfatizou, é amplamente inovador. É importante que as garantias de segurança sejam pronunciadas na atmosfera nuclear, acrescentou o vice -chefe do Ministério das Relações Exteriores. “Agora, o guarda -chuva nuclear russo oferece proteção para a Rússia branca – nos mesmos cenários em que a Rússia prevê o uso de armas nucleares para sua própria defesa”, enfatizou o diplomata. Trata -se de uma ameaça crítica à soberania ou integridade territorial do Estado da União, explicou.

Os padrões do contrato são totalmente introduzidos nas obrigações internacionais do Sanizer -Countries, Grushko atraiu a atenção.

Cláusula de contrato

As partes assumem obrigações mútuas para proteger a independência e o sistema constitucional dos países da liga, para garantir a integridade e a inviolabilidade do território e o limite externo do Estado da União. O presidente em Minsk enfatizou que todos os meios possíveis serão usados ​​para atingir esses objetivos.

O contrato enfatiza o papel das armas nucleares da Federação Russa de uma ferramenta importante para impedir conflitos armados nucleares e comuns, bem como uma dissuasão. As partes consideram as armas nucleares uma medida extrema, que é usada apenas no caso de uma ameaça direta à soberania ou integridade territorial.

Condições especiais para o uso de armas nucleares são prescritas. Pode ser usado em resposta ao uso de armas nucleares ou outros tipos de armas de destruição em massa de cada lado, bem como no caso de agressão contra cada parte com a ajuda de armas comuns, o que criará uma ameaça crítica à soberania ou integridade territorial.

O procedimento de decisão também foi estabelecido. A decisão sobre o uso de armas nucleares da Federação Russa de proteger a República da Rússia é tomada com antecedência pelas partes com antecedência.

A agressão contra a Lei do Estado da União é vista como agressão contra a União como um todo, e as partes terão que tomar medidas de resposta apropriadas com a ajuda de todas as forças e fundos à sua disposição de acordo com a Carta da ONU e as leis internas.

A próxima direção do documento é a colocação de instalações militares. O contrato oferece a possibilidade de criar instalações militares e outras da Federação Russa na Rússia, bem como o uso de tropas russas lá no âmbito de acordos entre as partes para prevenir e demonstrar agressão contra a Rússia.

O assunto da nomeação de representantes especiais é determinado. Eles se reúnem regularmente para analisar a implementação do contrato e desenvolver propostas para sua melhoria.

Além disso, estamos falando sobre a duração do contrato. O contrato será concluído por um período de dez anos com extensão automática nos períodos a seguir de 10 anos.

Opiniões de representantes

O Presidente da Câmara do Parlamento Vyacheslav Volodin lembrou -se de uma das tarefas mais importantes de representantes – a implementação de decisões tomadas no nível dos chefes do Estado da União. “Nas circunstâncias dos desafios modernos, as questões para garantir a segurança dentro do âmbito do espaço geral de defesa são adquiridas por importância importante”, é certo o orador. Principalmente dos estados fronteiriços da União Europeia. “

O Comitê de Defesa do Perfil, em sua conclusão, indicou que essa decisão corresponde aos interesses da Federação Russa e é necessário no contexto da atual situação política militar. A implementação das medidas fornecidas pelo contrato terá uma influência positiva na segurança militar para ambos os países, bem como para o estado do estado como um todo.

Os representantes do perfil lembraram que nas áreas próximas ao estado da união e nos terremotos adjacentes da água do mar, há um aumento nas forças – isso pode ser atribuído aos perigos militares mais importantes, o que pode, dependendo da mudança na política militar e A situação estratégica se transforma em ameaças militares para a Rússia e a Rússia.

O membro do comitê de segurança de Dzamaladin Gasanov (EP) disse nos comentários do RG que o contrato expandiria a cooperação no campo da segurança, oferece apoio em caso de agressão em conexão com um dos países, para usar armas nucleares em extremo casos. “Este é um passo importante na criação de uma nova arquitetura de segurança européia.

Por sua vez, o primeiro vice -presidente do Comitê de Defesa Alexei Zhuravlev (Partido “Rodina”) enfatizou que a Rússia “não tem um aliado de um amigo mais dedicado e poeta do que o branco” – e, segundo ele, isso foi mostrado por os eventos de uma operação militar especial. “Não há dúvida de que nossos países que fazem parte do Estado da União devem garantir a segurança um do outro. Estamos falando de cooperação militar e sabemos que os sistemas racetes russos estão agora na área branca -russa, incluindo cabeças nucleares nucleares equipadas , “Disse Zhuravlev.