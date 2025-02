O estudante de enfermagem de Kerala, de 20 anos, descobriu que a polícia morta investiga o ângulo de assédio de notícias

Um estudante de enfermagem de 20 anos de Kasragod em Kerala, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas na casa de seu marido no distrito de Kannur vizinha, levantando acusações de assédio mental. Nikhita foi descoberta pendurada dentro da sala na residência do marido em Talparamba, que causou preocupações com a natureza de sua morte.

Nikhita era casado com Vysakh, um engenheiro que trabalha no Golfo. O casal se casou em 2024. Após o incidente, a polícia de Talparamba registrou um caso de morte não natural e lançou uma investigação para determinar as circunstâncias que levaram ao seu desaparecimento.

Em um incidente semelhante em janeiro, um estudante universitário de 19 anos, Shahana Mumthaz, foi encontrado morto em sua casa no distrito de Malappuram, em Kerala, na manhã de 14 de janeiro. Sua família afirmou que o assédio pelo marido e no -escrevo em sua tez e domínio limitado de inglês a levou a tirar a vida dela.

Shahana, um estudante de matemática do primeiro ano da BSC, casou -se com Abdul Wahab, um trabalhador com sede em Abu Dhabi, em maio do ano passado. Segundo a família deles, o casal passou 22 dias juntos após o casamento antes de Wahab voltar ao EAU. A polícia de Kondotty registrou um caso sob a seção 194 de Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) e está investigando as circunstâncias em torno de sua morte.