O estudante de enfermagem de Kerala morre de suicídio no abrigo de Karnataka, sonda em andamento

Um estudante de enfermagem de 19 anos foi encontrado morto em sua sala de albergue na escola de Dayananda Sagara em Ramanagara, Karnataka, informou a polícia na quarta -feira. O falecido, Anamika Vineeth, foi o primeiro estudante de enfermagem do Year BSC em Kannur, Kerala.

Segundo a polícia, Anamika morreu por suicídio, pendurado em um ventilador de teto dentro de seu quarto na terça -feira à noite. Uma nota de suicídio foi recuperada, que não responsabilizou ninguém por suas ações, confirmou um oficial superior. O corpo foi enviado para post mortem.

As autoridades estão agora trabalhando para determinar as razões por trás de seu suicídio. Maior pesquisas sobre o incidente estão sendo realizadas.

Se você conhece alguém que enfrenta problemas de saúde mental ou se sente suicida, forneça ajuda. Aqui estão alguns números de linha de ajuda de organizações de prevenção de suicídio que podem oferecer apoio emocional a pessoas e famílias.:

Tamil Nadu

Linha de ajuda suicida do Departamento de Saúde do Estado: 104

Centro de Prevenção de Suicídio Sneha – 044-24640050 (Liste como a única linha de ajuda para prevenção de suicídio em Tamil Nadu)

Andhra Pradesh

Prevenção do suicídio da vida: 78930 78930

Roshni: 9166202000, 9127848584

Karnataka

Sahai (24 horas): 080 65000111, 080 65000222

Kerala

Masisza: 0484 2540530

Chaithram: 0484 2361161

Ambos são números de linha de 24 horas.

Telangana

Prevenção do suicídio do governo do estado (Tollfree): 104

Roshni: 040 66202000, 6620200

: Dele 09441778290, 040 27504682 (Entre as 9h e as 19h)

Aasara oferece apoio a pessoas e famílias durante uma crise emocional, para aqueles que lidam com problemas de saúde mental e ideação suicida, e aqueles que se submetem a trauma após o suicídio de um ente querido.

Limpeza 24×7: 9820466726

Com entradas PTI