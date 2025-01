O estudante de Gujarat morre de suicídio no abrigo, o pai alega assédio pela faculdade

Um estudante de homeopatia de 19 anos em Gujarat morreu por suicídio em sua sala de albergue na quinta -feira. A polícia prendeu quatro professores em relação ao caso.

O aluno foi o primeiro aluno do BHMS na Merchant Homeopathic Medical College no Basna de Gujarat. Ela era originalmente da vila de Nagwada, no distrito sul. Sua família alegou que ele havia enfrentado assédio a seus professores e que o havia levado ao seu suicídio.

Seu pai apresentou uma queixa na delegacia local, nomeando quatro professores e o diretor. Ele alegou que um professor havia ameaçado falhar nos exames, outro a forçou a repetir o trabalho escrito e se defender por longos períodos, e um terceiro havia feito comentários inadequados. Quando ela informou o assédio ao diretor, ele disse para ele tolerá -lo se quisesse continuar estudando.

A polícia de Mehsana colocou os professores e o diretor em custódia. O superintendente em anexo Milap Patel disse que uma investigação está em andamento.