M. Rajeshwar Rao, Vice-Governador do Reserve Bank of India (RBI); Ananth Narayan G., Membro Permanente do Conselho de Valores Mobiliários da Índia (Sebi); Deepak Sood, Membro Permanente, Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (Irdai); e Deepak Mohanty, Presidente da Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Fundos de Pensões (PFRDA).

Na 17ª edição do Mint BFSI Summit, o ex-presidente da Sebi, M. Damodaran, que atualmente é presidente da Excellence Enablers, lhes dará companhia em agosto. Além de fazer um discurso de abertura, Damodaran também entregará os prêmios Mint BFSI aos vencedores.

A segunda edição da premiação foi realizada pela Hortelã em associação com HowLiveLaIndia.com e Fisdom. Os prêmios abrangem bancos, seguradoras, empresas financeiras não bancárias (NBFCs) e fundos mútuos. Os vencedores foram decididos por um júri eminente composto por Tarun Chugh, MD e CEO da Bajaj Allianz Life Insurance; Amish Mehta, Diretor Geral e CEO da Crisil; Nithya Easwaran MD, Gestão de Ativos Multialternativos; e Keki Mistry, diretor adicional e não executivo do HDFC Bank.

Embora os reguladores se concentrem nos seus respectivos sectores e nos desafios que vêem à medida que a Índia avança, haverá várias outras sessões ao longo do dia sobre vários aspectos da indústria BFSI (banca, serviços financeiros, seguros).

Vários aspectos da indústria de serviços financeiros da Índia enfrentam o seu próprio conjunto de problemas. A indústria bancária procura aumentar os depósitos de baixo custo, o seu pão com manteiga, no meio da avalanche de outras opções de investimento disponíveis para os investidores. A principal dessas opções são as ações, onde a participação dos investidores de retalho tem aumentado ultimamente, com grande parte das poupanças a ser transferida para investimentos em ações mais arriscados. Esta sessão terá uma discussão entre os principais banqueiros Hitendra Dave do HSBC Índia, Pranav Chawda do JP Morgan Chase Índia e Prashant Kumar do Yes Bank.

Os mercados enfrentam o seu próprio desafio, com uma prolongada corrida de alta agora interrompida por uma grave volatilidade, decorrente de crises geopolíticas, da fuga de capital estrangeiro para outras economias e do regresso de Donald Trump como presidente dos EUA, entre outras coisas. Deverão os investidores reformular as suas estratégias de investimento e diversificar o seu cabaz de investimentos? Um trio dos principais CEOs de fundos mútuos do ICICI Prudential Mutual Fund (Sankaran Naren), DSP Mutual Fund (Kalpen Parekh) e HDFC Asset Management Co Ltd (Navneet Munot) discutirá este tópico que está na mente de todos os investidores.

A recente corrida de touros também assistiu a um aumento nas ofertas públicas iniciais (IPO), com várias delas a registarem um excesso de procura. Especialistas dizem que os investidores não devem se precipitar em qualquer oferta pública inicial que pareça atraente. Então, o que são grades? Os principais especialistas Amit Ramchandani da Motilal Oswal Investment Advisors, Kaushal Shah da Kotak Mahindra Capital Co., Madhurima Mukherjee da JSA Advocates & Solicitors e Nirav Shah da Equirus Capital definirão a lista de observação.

Na frente dos seguros, a chegada do Bima Sugam, um mercado on-line completo para compra e venda de seguros, liquidação de sinistros e comparação de apólices, tem o potencial de perturbar os modelos de negócios existentes de empresas, bem como de agregadores. Como as empresas estão se preparando para a nova era? Mayank Bathwal da Aditya Birla Health Insurance, Vishal Gupta da PhonePe Insurance e Rajiv Gupta da PB Fintech Ltd.

À medida que a tecnologia em geral e a inteligência artificial (IA) em particular transformam a actividade bancária, a questão a colocar é se a IA irá perturbar completamente a forma como a actividade bancária é feita hoje. O consenso geral é que a IA ajudará na gestão de riscos, aliviará a carga de conformidade e ajudará os bancos a conectarem-se melhor com os utilizadores. O que mais a IA pode fazer? E que outras tecnologias os bancos estão a utilizar para obter essa vantagem competitiva? Um painel de alta energia abordará esta questão, composto por Vidya Krishnan da SBI, Anjani Rathore do HDFC Bank e Puneet Gupta da Netapp.

Outras sessões também estão planeadas, incluindo uma sobre se o NPS é a panaceia para as pensões na Índia, como as fintechs podem equilibrar a disrupção e a regulamentação, se os NBFC devem ter maior acesso aos depósitos públicos, como os bancos se diferenciam, tal como os bancos de pagamentos, estão a acrescentar valor. aos consumidores, o desafio do financiamento climático que os bancos indianos enfrentam e como será a transformação digital no setor bancário no futuro.