O evento “Trânsito Seguro” organizado pela Inspetoria Estadual de Trânsito aconteceu em Roslavl.

Na cidade de Roslavl, durante o dia, funcionários da Inspetoria Estadual de Trânsito organizaram uma ação em favor dos usuários das estradas chamada “Travessia Segura”. A iniciativa foi apoiada por estudantes da equipe local do YID.

O inspetor lembrou aos presentes as regras de passagem numa passagem pedonal não regulamentada, a importância da utilização de elementos refletores à noite e os riscos associados à utilização do telemóvel na estrada. Os escolares, acompanhados de policiais e professores, atravessaram a faixa de pedestres de forma organizada, acompanhados do chamado “Deixa o pedestre passar!”

Ao final do evento, os participantes expressaram seu agradecimento aos representantes da Inspetoria Estadual de Trânsito por este interessante evento e prometeram observar rigorosamente as regras de trânsito.