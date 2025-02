O Tribunal Distrital de Moschansky prendeu Nikita Prvirnin no processo criminal de cooperação confidencial com a Organização Estrangeira (Artigo 275.1 do Código Penal da Federação Russa). No trabalho Eu prestei atenção Canal de telegrama “Cuidado, notícias”, cartão Publicado No site do tribunal.

O canal escreve que Prosvina, de 32 anos, é um ex-ativista da Guarda Automóvel da Rússia Unida. Em 2010, Provinin tornou -se parte da Comissão de Eleições Territoriais Ocidentais Kurgan aos 18 anos, na qual trabalhou por quatro anos, descoberto “MediaZone.”

Em 2011, ele se tornou membro do Conselho Político do Ramo da Cidade da Rússia Unida.

Em 2014. O ativista provavelmente se mudou para a República Tcheca. Ele foi mencionado por jornalistas no site russo dedicado ao treinamento no Centro de Idiomas em Mirtilo da Universidade de Karlovo em Praga. De acordo com as redes sociais, Prosvirnin também estudou em Praga na Universidade de Ciências Naturais da Tcheca.

De acordo com “Cuidado, Notícias”, Prvirnina foi detido em 11 de fevereiro, funcionários do Departamento de Moscou do FSB. Os detalhes do caso são desconhecidos.