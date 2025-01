O ex-chefe do Google lamenta não ter contratado um “profissional de marketing competente” simplesmente porque ele tocava violão e corria maratonas.

Parminder Singh, COO da Tatler Asia em Cingapura, compartilhou recentemente uma postagem sobre seu arrependimento por não ter conseguido contratar um candidato específico. Anteriormente, Singh ocupou cargos de liderança no Google, Apple e Twitter.

“Certa vez, um candidato se candidatou à minha equipe para um cargo de marketing na Índia. Além de especialista em marketing, seu currículo mencionava que ele corre maratonas e toca violão. Meu chefe não me deixou contratá-lo e disse: “Yeh aadmi yeh sab kuchh karta hai to kaam kab karega? (Se você fizer todas essas coisas, quando vai trabalhar?)”. Achei que esses gerentes estavam extintos. Acontece que não são”, escreveu Singh no X (antigo Twitter).

Embora Parminder Singh não tenha revelado o nome da empresa, entende-se que não era o Google. Aqui está o porquê.

“Como muitos de vocês me perguntaram, não pude contratá-lo e me arrependo. Isso aconteceu há muitos anos. Eu estava longe da Índia e presumi que as coisas teriam mudado, mas parece que não mudaram. Compare isso com meu tempo no Google, que tinha uma política não escrita: se você se destacasse nas Olimpíadas, poderia entrar em um escritório do Google e conseguir um emprego. Excelência é uma habilidade transferível!

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Parminder Singh foi gerente geral para Ásia no Twitter de novembro de 2013 a dezembro de 2016. No Google, ele foi diretor comercial de outubro de 2007 a abril de 2010, chefe de vendas de mídia online para Ásia-Pacífico de abril de 2010 a Maio de 2012. e CEO do Google Display, APAC até outubro de 2013.

Reações nas redes sociais Os usuários das redes sociais têm reações variadas.

“Se a excelência fosse uma habilidade transferível, Boris Becker, Pelé, Kambli e dezenas de atores e lutadores da WW não teriam dificuldades após a aposentadoria. Qualquer atleta olímpico pode ingressar na Indian Railways porque isso faz parte de sua RSE, não porque a excelência seja transferível”, escreveu um usuário.

“Não é a melhor analogia. Um atleta olímpico pode ocupar qualquer cargo governamental ou corporativo em qualquer lugar, incluindo a Índia”, escreveu outro.

Um usuário postou um comentário sarcástico: “Seu chefe está certo, na Índia precisamos de ‘mediocridade’… não contrate pessoas mais inteligentes que possam representar uma ameaça à sua própria posição. Excelência, dedicação e consistência são habilidades de valor zero. Talvez eu devesse ter escrito: posso trabalhar 40 horas seguidas, assim como posso correr 40 quilômetros.”

Fonte