O ex -designer principal da Apple Joni Ive desenvolve um misterioso AI Gazet com voz. Parece ótimo, mas no ano passado dois dispositivos semelhantes foram lançados. E ambos falharam

No início de fevereiro, apareceram as primeiras informações oficiais sobre o novo AI-gadget do Openai. Os rumores deste dispositivo apareceram há um ano e meio e no outono de 2024. O ex -designer principal da Apple John Ivea confirmou que seu estúdio participou deste projeto. À medida que os desenvolvedores planejavam, o novo dispositivo deve “alterar a maneira usual de interação dos usuários com IA e computadores em geral”. “Medusa” diz no que John Ive está trabalhando e por que um dispositivo misterioso pode falhar na venda.

IV deixou a Apple há mais de cinco anos. Durante esse período, ele trabalhou em um volante para a Ferrari e criou uma jaqueta modular

Joni Ive chegou à Apple em 1992 e trabalhou na empresa por 27 anos. Sob sua liderança, foi desenvolvido o design de muitos dispositivos, incluindo iPod, iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch. No final de 2019, a IV deixou de estabelecer seu próprio estudo independente do amor. Além disso, Apple Eu me tornei Um dos primeiros compradores de uma nova empresa.

Por dados Fontes do New York Times, as partes celebraram um contrato de longo prazo no valor de mais de US $ 100 milhões. Como parte deste Contrato, o Lovefr teve que fornecer alguns serviços de consultoria ao seu cliente principal. Ao mesmo tempo, o Quince é proibido de trabalhar em projetos que possam competir com os produtos da Apple.

Segundo o NYT, a colaboração entre empresas terminou em meados de 2022. O contrato foi válido para o fim e as partes decidiram não renová -lo. Os interlocutores da publicação observaram que alguns líderes da Apple tinham perguntas sobre o valor do pagamento da IOW. Além disso, eles ficaram decepcionados com o fato de vários designers deixarem a empresa e se mudaram para o amor. IV supostamente queria mais livremente na escolha dos clientes, sem ter que coordená -los com seu parceiro -chave.

Entre a Apple, a Ferrari e o Airbnb também estavam entre os clientes do amor, mas informações sobre projetos conjuntos com essas empresas raramente entraram na mídia. No outono de 2024. Jornalistas do New York Times Eles disseramEsse Joni ive trabalhou nos elementos de design (incluindo o volante) do primeiro carro elétrico Ferrari. Para o Airbnb, o Studio redesenhou o sistema de revisão e também ajudou a empresa a finalizar a interface do aplicativo.

IV admitiu que trabalhar com clientes atuais traz US $ 200 milhões por ano por ano. No entanto, os detalhes de todos esses projetos não foram publicados. Sobre lugar A empresa ainda não possui dados sobre as atividades de estudo, apenas um nome (escrito especialmente criado fonte Amor de serif) e um urso animado engraçado.

No final de 2024, sabia -se que o IV desenvolveu um design de uma jaqueta modular Mark Moncler. Consiste em um colete, onde você pode usar camadas adicionais de roupas. De fato, essas são várias jaquetas separadas, as mais acessíveis das quais custos $ 2440. Diferentes camadas de roupa são anexadas umas às outras usando um botão magnético especial com a mesma imagem de urso no site LoveFrom.

O novo projeto Joni Aiva é a IA-Device para Openi. Foi criado com o dinheiro da viúva de Steve Jobs

A primeira informação que Joni ive discute sobre a possibilidade de criar um novo dispositivo de consumo com o OpenAI, eles apareceram em setembro de 2023, quando o Lovephra não trabalhou mais com a Apple. O projeto também participou do Japanese Softbank Holding, um dos principais investidores do projeto de IA recentemente anunciado. Seu diretor geral Masaesi planejava investir mais de US $ 1 bilhão no desenvolvimento de um novo dispositivo, escrevi Jornal do Financial Times em relação a três fontes informadas.

Presume -se que o dispositivo se tornasse “um iPhone no mundo da inteligência artificial”. Em outras palavras, a principal tarefa dos desenvolvedores era criar gadgets que interagem com os usuários com compreensíveis mais naturais e intuitivos. Assim como o iPhone, graças ao Touchskrin, descobriu o potencial de uma internet móvel para um mercado de massa.

De acordo com os interlocutores de FT, a transação ainda não foi finalmente acordada naquele momento. As partes falaram apenas sobre a abertura de uma empresa separada que estaria envolvida na produção do dispositivo. E o aparecimento de um novo mercado no mercado era esperado pouco alguns anos depois.

Apenas um ano depois em entrevista O New York Times Johni Ive confirmou que ele realmente trabalha com o Openi. Ele disse que deu a ele um dos edifícios que lhe pertenciam em São Francisco, sob a sede de uma nova, enquanto a empresa sem esperança, que desenvolve dispositivos de IA.

Segundo jornalistas, o designer se reuniu com o chefe do Openi Altman, graças a um dos clientes da LoveFR – o diretor executivo do Airbnb Brianchi. Naquela época, sabia -se que a organização americana não lucrativa Emerson Collective, liderada por Loren Powell Jobs, uma viúva da Apple, Steve Jobs, participa do financiamento do projeto. Ao mesmo tempo, não há investimentos possíveis de material NYT do softbank.

Uma pequena equipe de cerca de 10 pessoas trabalha em um novo dispositivo, incluindo vários ex -colegas Aiva. Por exemplo, o ex-vice-presidente da Apple no design de Tang Tan (em Ele saiu Empresa em fevereiro de 2024) que funcionou no iPhone e Apple Watch. Evans Hanka também se juntou a Lovefra. Substituiu Johnna Aiva como a principal designer da Apple após sua partida em 2019 e três anos depois entrou Da empresa.

No início de fevereiro de 2025. O próprio Altman descobriu os detalhes do novo dispositivo. EM entrevista Publicação coreana Electa, para o qual Eles prestaram atenção Os jornalistas Android Authority, chefe do Openija, disse que “o principal elemento da interface do usuário será o controle de voz”. Segundo ele, para melhorar a IA moderna exige “as mudanças fundamentais na maneira como nos comunicamos com computadores”. Segue -se que o dispositivo não terá uma tela – não está claro.

Altman também disse que a empresa está envolvida no desenvolvimento de seus próprios chips para aparelhos com inteligência artificial. Essa é provavelmente uma das razões pelas quais o dispositivo não deve esperar à venda em um futuro próximo. O Openi Chief acredita que ele desenvolverá apenas um protótipo por vários anos.

Nos EUA, eles querem criar uma inteligência artificial que supere a pessoa. US $ 500 bilhões vão gastar nisso Isso terá sucesso? É improvável: enquanto as redes neurais “não são mais inteligentes que um gato”

Em 2024, dois dispositivos semelhantes foram lançados, mas ambos falharam. Ex -funcionários da Apple também trabalhavam em um deles

O projeto conjunto da Aiva -Ei Openi não é a primeira tentativa de re -dominar a abordagem ao desenvolvimento do JI assistente. Não foi até 2024 que pelo menos dois dispositivos apareceram no mercado, o que precisava simplificar o trabalho com inteligência artificial. Mas ambos falharam com esta tarefa – a mídia Reconhecido Suas principais falhas tecnológicas no ano.

Um desses dispositivos foi apresentado na exposição CES 2024 em Las Vegas. Um dispositivo chamado Rabbit R1 é uma voz e assistente, que resolve problemas domésticos. Por exemplo, você pode pedir um táxi com ele, incluir músicas ou vídeos, reservar ingressos para companhias aéreas ou hotel.

O coelho R1 está equipado com uma pequena tela de toque, uma câmera rotativa e um alto -falante. A navegação é realizada usando uma roda de movimento especial, que executa simultaneamente as funções dos botões. A característica do dispositivo foi a falta de integração com aplicações específicas – estudos de inteligência artificial como pessoa se comunica com diferentes programas para executar tarefas e repetir essa ação.

Na realidade, o Rabbit R1 não aguentava nada. Está no começo processado Somente com quatro aplicações (entre eles Uber e Spotify), mas cometeram constantemente um erro ou emitiram relatórios sobre o mau funcionamento do trabalho. De fato, o dispositivo não pôde concluir adequadamente uma tarefa: confundiu o endereço ao pedir um táxi e não reconheceu o nome das músicas. E o procedimento de entrega de pedidos foi totalmente convertido em angústia. “Eu planejava passar a semana toda com ele, mas me senti entediado em um dia” – escreveu Em sua revisão, o jornalista Gizmodo Dua Rashid.

Os jornalistas criticaram a duração da bateria separadamente. Segundo os desenvolvedores, isso deveria ser suficiente durante todo o dia. Na realidade, o Rabbit R1 trabalhou apenas de cinco a seis horas, e parte desse tempo estava em espera.

Na empresa AprovadoIsso foi possível vender 130.000 dispositivos em todo o mundo no início do verão. No entanto, em setembro Acabouque o número de beneficiários ativos dos assistentes de IA não excede cinco mil. Apesar do fato de que seis meses após a publicação, os desenvolvedores foram capazes de remover alguns dos problemas usando atualizações, Rabbit R1, opinião Os jornalistas ainda permanecem de muitas maneiras um dispositivo inútil, que é quase inferior ao smartphone usual.

Outro gadget malsucedido foi a AI Pin of American Stratup Humane. Foi fundada por cônjuges Imran Chaudri e Betani Bongjorno, ex -funcionários da Apple. A Chauder trabalha na empresa há mais de 20 anos e é responsável pela criação de interfaces de usuário, incluindo um membro da primeira equipe de desenvolvimento do iPhone. Bongjorno foi o diretor do software iOS e MacOS e participou do início do primeiro iPad.

Presume -se que a Humane apresentasse toda uma nova classe de dispositivos de consumo. Nesta startup, parece o estúdio Joni Aiva. Um dos novos investidores de desenvolvimento foi o chefe do Openi Altman, e o modelo GPT-4 foi o principal sistema de IA do dispositivo.

O AI Pin é um broche com inteligência artificial que pode ser anexada a roupas ou bolsas. Ele não possui uma tela – um designer a laser é usado, que mostra informações em várias superfícies, incluindo a palmeira do usuário. A gerência é realizada usando voz e gesto. O gadget também está equipado com painéis de toque, dinâmica, microfone, vários sensores e câmera.

O dispositivo foi lançado em abril de 2024. – e acabou não foi bem -sucedido. Jornalistas criticado PIN da IA ​​para interfaces ruins e gerenciamento desagradável, erros frequentes no processamento de consultas e ausência de funções básicas para o J-asist: no começo, ele não conseguiu nem colocar um alarme ou adicionar um evento ao calendário. Projetor a laser Mal mostrado O texto, especialmente na iluminação brilhante, o dispositivo em si era muito aquecido.

Por dados O New York Times, Startup, esperava vender cerca de 100.000 dispositivos até o final de 2024. Mas no período de maio a agosto, o número de pinos de IA é o retorno dos usuários insatisfeitos excedeu a venda. Também Acabouque o carregador ajudante não cumpre as regras de segurança contra incêndio (a empresa até lembrar dele). Como resultado, até o final do verão, dados As fontes da borda, o humano, conseguiu vender apenas cerca de sete mil pinos de IA.

Apenas uma semana após o anúncio das críticas demolidas de Chaudri e Bongjorno, eles começaram a negociar a possível venda de startups. Entre os principais candidatos, as fontes do NYT chamadas HP, que estão envolvidas na produção de computadores e impressoras. Mas o trabalho nunca aconteceu. Talvez os potenciais compradores tenham assustado o preço: a Humane foi estimada em mais de US $ 1 bilhão.

Embora a passagem humana ainda possa ser comprada, não está claro se os desenvolvedores tentarão mudar e se desenvolver. Eles estão por agora concentrado Sobre promover seu próprio sistema operacional de cosmos, que o AI PIN usa. A Humane afirma que, com a ajuda, você pode coordenar diferentes modelos de IA usando sistemas de carros ou para controlar uma casa inteligente. No entanto, tudo isso é apenas um conceito – exemplos do uso de cosmos em produtos reais, com exceção do pino de IA, até agora.

Os ex -funcionários da Apple lançaram AI Pin. O broche com um projetor a laser era substituir um smartphone – mas até agora não funciona como um telefone ou como despertador

