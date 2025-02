O ex -diretor de Alexandrinka Emelyanov voltou ao trabalho no governo de Komi

Dois ex-funcionários retornaram imediatamente ao governo de Komi no status do vice-presidente. Em posições altas, eles mais uma vez nomearam Larisa Maksimov e Sergey Emelyanov, que, até agosto de 2024, eram diretor do Teatro Alexandria em Saint Petersburg.

Ele apresentou o novo vice-presidente do governo de Komi na reunião material do Gabinete Regional dos Ministros do Ator Chefe do Komi Rostislav Goldstein. Isso foi relatado no serviço de imprensa do governo. Goldstein observou que Maksimova e Emelyanov são “gerentes experientes, e seu conhecimento e experiência beneficiarão Komi”. Antes, Larisa Maksimova trabalhou como o primeiro governo assistente de Komi, Sergey Emelyanov liderou o Ministério da Cultura, Turismo e Assuntos Arquivais da República.

Observe que Sergey Emelyanov parou de publicar notícias sobre sua vida em redes sociais. A última entrada de Vkontakte diz que deixa o cargo de diretor do São Petersburgo. Data de 21 de agosto de 2024.