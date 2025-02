O ex -produtor geral Kion Online Cinema Igor Mishin disse que os testes realizados em sua casa em novembro de 2024 estavam relacionados à Marat Gelman Gallery.

“A decisão de pesquisa foi adotada pelo árbitro no caso Gelman. E eu tenho um status de testemunha. Esta é uma base legal que foi publicada em todos os lugares. E isso é verdade. <...> Eu não sabia quem era o Gelman. Não estamos nos reunindo. Essa pessoa não estava na órbita do meu relacionamento. Portanto, o comentário é o seguinte: Sim, essa é uma justificativa legal para esses eventos. Mas isso não tem nada a ver comigo. <...> Descobri quem Helman estava depois da busca “, disse Mishin em entrevista à Ksenia Sobchak.

Em dezembro, Marat Gelman disse a Medusa que não estava familiarizado com Mishin, mas só o viu em eventos públicos. Segundo Gelman, ele não sabe nada sobre seu caso criminal que a busca na casa de Mishin pode ser conectada, ele também não é conhecido.

Em uma entrevista, Mishin também comentou outras versões da mídia sobre por que as pesquisas foram realizadas em sua casa. Ele negou as informações de que estava envolvido na organização do blogueiro “quase nu” e líder de TV Nastya Ivleev. Segundo Mishin, ele não sabe se os rumores podem ser uma oportunidade para qualquer “ação” sobre isso. O produtor disse que ele era apenas um participante da parte. Ele sabe quem distribui esta versão, mas acredita que “a hora de comentar não chegou”.

Mishin também negou relatos de que um certo pacote de pó branco foi encontrado em sua casa. Segundo ele, não há pacote em um protocolo apreendido.

Sobre a casa de casa na época, ainda vice -presidente da MTS para o desenvolvimento de negócios e produtor geral Kion Online Cinema Igor Mishin Ficou conhecido 21 de novembro. Logo após a pesquisa, Mishin deixou essas postagens. Kion alegou que o contrato foi rescindido pelo contrato das partes “em conexão com circunstâncias pessoais”.

As fontes de agências russas estatais e canais de telegrama próximos às forças de segurança vincularam a pesquisa a Mishin com “relações com terroristas ucranianos” e o fato de os produtores suspeitarem de “contatos” com o Galler Marath Gelman.

Gelman vive fora da Federação Russa e se opõe ativamente à guerra na Ucrânia. Em dezembro de 2022. O galerista foi colocado em uma investigação criminal federal – que não foi listada. Em novembro de 2024, a Rosfinmoning incluiu Helmann na lista de “terroristas e extremistas”. Segundo a mídia, o caso criminal de justificação do terrorismo (artigo 205.2 do Código Penal da Federação Russa) foi aberta contra a galeria. Isso não é oficialmente relatado.

A busca pelo caso de Gelman também foi realizada no Museu da Perm, Modern Art Permm, cujo fundador era um galerista.

