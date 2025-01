O atacante russo Matvey Michkov marcou seu 30º ponto em sua primeira temporada na NHL. O atacante de 20 anos marcou um gol na partida contra o Anaheim (6 a 0). Ele marcou 13 gols e 17 assistências em 41 jogos.

Como relatórios Sports.ru, ex-jogador do clube de hóquei de Sochi, tornou-se o sexto na história do clube com o melhor tempo para marcar trinta pontos em uma temporada. O melhor resultado foi Eric Lindros, que precisou de 23 partidas para conseguir isso. Ao mesmo tempo, no século 21, Michkov está em segundo lugar, depois de Shane Gostisbehere (38 partidas).

Michkov passou duas temporadas em Sochi. No verão de 2023, a Filadélfia o selecionou em sétimo lugar geral no draft.

Anteriormente, MK em Sochi escreveu que o ex-atacante do HC Sochi, Michkov, ficou sem pontos no quinto jogo consecutivo da NHL.