O ex-ministro-chefe de Andhra Pradesh, chefe do YSRCP, Jagan Mohan Reddy, exige responsabilização e compensação pelas vítimas da debandada de Tirupati.

O chefe do Partido do Congresso YSR (YSRCP), YS Jagan Mohan Reddy, pediu responsabilização imediata e compensação para as vítimas da debandada durante a distribuição de ingressos do Vaikuntha Ekadashi em Tirupati, que ceifou seis vidas e deixou mais de 50 devotos feridos.

Jagan expressou profunda preocupação com o incidente e culpou o governo liderado por Chandrababu Naidu, a administração de Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) e as autoridades distritais pela negligência e má gestão das multidões.

Jagan destacou que um incidente tão trágico nunca ocorreu na história de Tirumala, embora grandes multidões se reunissem para o evento todos os anos. Ele criticou o TTD e o governo estadual por não tomarem as medidas adequadas, apesar de anteciparem a elevada participação.

“Uma multidão é esperada para o Vaikuntha Ekadashi todos os anos. Por que não houve arranjos adequados nas bilheterias? Por que a segurança não foi implantada? Este incidente poderia ter sido evitado se a administração e a polícia tivessem agido sistematicamente”, disse Jagan.

Ele também destacou que Naidu, que estava em Kuppam nos dias anteriores à debandada, desviou recursos policiais para eventos pessoais, não deixando planos alternativos para controlar a multidão em Tirupati.

Os devotos, que esperavam em longas filas nos balcões do Parque Padmavati e Bhairagipatnam desde as 9h, enfrentaram atrasos porque os balcões só abriram às 20h. Isto, combinado com a falta de serviços básicos como comida e água, contribuiu para o caos.

Reddy exigiu que vários funcionários importantes assumissem a responsabilidade pelo incidente, incluindo o Ministro-Chefe, o Presidente do TTD, o Diretor Executivo (EO), o EO Adicional, o Coletor Distrital e o Superintendente de Polícia (SP). Ele também buscou um ex gratia de Rs 50 lakh para as famílias dos falecidos e Rs 5 lakh para os feridos na debandada.

Ele também pediu reformas imediatas na gestão de multidões durante eventos importantes como o Vaikuntha Ekadashi para evitar tragédias futuras. Observou que durante o governo anterior estes tipos de eventos foram geridos de forma eficiente e sem incidentes, e descreveu a recente debandada como um claro sinal de negligência por parte da actual administração.

O ex-ministro-chefe exigiu uma investigação completa do incidente e ações rigorosas contra os responsáveis. “A santidade de Tirumala e a segurança dos devotos nunca devem ser comprometidas”, disse ele.