O ex -primeiro -ministro Deve Gowda diz que Naidu procurou um papel de liderança da NDA, mas Modi rejeitou, o NADDA do BJP descarta a reivindicação

O ex -primeiro -ministro HD Deve Gowda disse que o primeiro -ministro de Andhra Pradesh, Naidu Naidu, a proposta.

O presidente do BJP, JP Nadda, refutou rapidamente a alegação, afirmando que essa discussão não ocorreu.

Durante a moção de agradecimento ao discurso do presidente em Rajya Sabha na quinta -feira, Gowda disse: “Chandrababu Naidu, que apóia esse governo com seus 16 membros, queria se tornar vice -presidente ou presidente da aliança, mas Modiji não concordou que sabe que sabe que ele sabe Como executar a administração.

Após os comentários de Gowda, a NADDA negou categoricamente a reivindicação. “Como presidente do partido, quero esclarecer que essa discussão não ocorreu na NDA”, disse ele, acrescentando que todos os membros da aliança aceitavam a liderança de Modi.

Tanto o Partido Telugu Desam (TDP), dirigido por Naidu, quanto Gowda Janata (secular) fazem parte da NDA dominante. Gowda também comparou a estrutura da NDA com a da antiga Aliança Progressiva da UNIDA (UPA), afirmando que, durante o governo da UPA, existia um centro de energia além do primeiro -ministro, mas Modi não havia permitido que ninguém interfira em sua administração.

Durante seu discurso, Gowda elogiou a liderança e a experiência de Modi, enfatizando seu papel como ex -primeiro -ministro e líder do país. “O mundo reconheceu Modiji como o líder mais alto. Não se trata de Deve Gowda ou de qualquer outra pessoa”, disse ele.

O ex -primeiro -ministro também levantou preocupações sobre a crise da água de Bengaluru, afirmando que havia solicitado a intervenção do ex -primeiro -ministro Manmohan Singh no passado, mas não havia recebido uma resolução. Ele expressou a esperança de que Modi resolva o problema, dizendo: “É apenas modi ji quem pode resolver o problema. Quero, na minha vida, que ele deve ser resolvido”.