O ex-primeiro-ministro Gakharia foi derrotado na Geórgia

O canal de TV Rustavi 2 informou que agressores desconhecidos atacaram o líder do partido de oposição Pela Geórgia, Giorgi Gakharia, em Batumi.

Conforme especifica o canal de televisão, o incidente ocorreu no Hotel Sheraton. Lá, várias pessoas espancaram gravemente o ex-primeiro-ministro do país.

“Membros do partido disseram que várias pessoas estiveram envolvidas no ataque a Gakharia”, afirmou o relatório.

De acordo com os médicos de um hospital de Batumi, o líder do partido da oposição foi levado a um centro médico com uma concussão e o nariz quebrado. Porém, depois de um tempo, o político deixou o hospital.

