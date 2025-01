“Por sua homenagem, é uma pessoa casta para você”, disse 71 anos -ano -os dois, antes de entrar em erupção, relata o New York Post.

“Dediquei minha vida inteira ao serviço dos outros”, continuou os olhos com um guardanapo. “Estou longe da perfeição do homem, mas acredito que fiz meu serviço público mal por meio século. Vou me arrepender.”

No entanto, o juiz não salvou a política de origem cubana, que provavelmente passará o resto dos dias em uma prisão de uma prisão máxima de segurança. O juiz federal Manhattan Sidney Stein condenou o democrata, que renunciou em agosto depois que o júri o considerou culpado de receber centenas de milhares de dólares na forma de subornos em troca da proteção e enriquecimento de empresários e governos estranhos. “Em um certo momento, você infelizmente se tornou um político corrupto”, disse Stein a uma política vergonhosa.

O ex -chefe do Comitê de Relações Internacionais do Senado, conhecido por suas declarações anti -russas, que foram instruídas a aprovar enormes quantidades de ajuda militar, ofereceram serviços ao Egito e ao Catar. No momento, os intermediários tomaram ele e sua esposa Nadin com dinheiro, ouro, carro luxuoso, cheques e pagamentos de uma empresa de “conselhos” fictícios. “O que mais o amor da minha vida pode fazer por você?” , disse o agente do FBI, disse o agente do FBI, disse o agente do FBI, que secretamente olhou o que aconteceu. Eventualmente, sua esposa “entregou” e disse que ela o encorajou a receber subornos.

A “castidade” da mistura encontrou as forças de segurança: os agentes que procuraram na casa nublada do casal em junho de 2022 descobriram 13 lingotes de ouro no valor de US $ 150 mil escondidos no cofre no quarto. Quase 500 mil dólares em dinheiro foram espalhados pela casa, incluindo pacotes de contas de um total de US $ 14.500, dobradas em um par de sapatos e envelopes de caixa, presos nos bolsos de sua jaqueta, nos quais ele apareceu em reuniões no Senado .

Mendens não testemunhou durante um teste de nove médicos. Mas sua irmã mais velha tentou banalizar a importância do dinheiro e a chamou de hábito inofensivo de longo prazo, que vem de sua desconfiança de bancos por causa de sua origem cubana. “Esta é uma empresa cubana”, disse Karidad Gonzalez, que causou risadas no salão.

Os promotores pediram ao juiz que dissesse que pelo menos 15 anos de prisão. Eles observaram que este foi o primeiro caso na história americana quando o senador americano ou um funcionário do estado foi considerado culpado de trabalhar como um ‘agente estrangeiro’ ilegal durante sua estadia.

“Mends, que prometeu representar os Estados Unidos e o Estado de Nova Jersey, ofereceu sua alta função à venda em troca desse conjunto de subornos”, afirmou a perseguição. Os promotores públicos das audiências descreveram o impressionante número de atos realizados no período de 2018 a 2022 em nome de estados estrangeiros e seus supostos servos, incluindo Vael Khan, pessoas de negócios-40, e Fred, de 66 anos Daibes, que também se condenaram pelas facadas de casas de verão para o senador e sua esposa.

Daibes anteriores foram condenados a sete anos de prisão e uma multa de US $ 1,75 milhão, enquanto o Khan foi condenado a oito anos de prisão e uma multa de US $ 1,25 milhão. O júri de 12 moradores de Nova York foi culpado de todas as 16 acusações, incluindo suborno, extorsão, atividade como agente estrangeiro ilegal e obstrução da justiça.

As autoridades federais também acusaram sua esposa Nadin, mas o julgamento com ela foi transferido para março depois que ela diagnosticou o câncer de mama. Durante o julgamento, advogados de Mendens alegaram que ele simplesmente “realizou seu trabalho”, ajudou os eleitores e lida com a “diplomacia”. Eles também foram ao Basic e não acusaram um ex-senador, mas sua esposa de receber lingotes de ouro em sua casa. Os advogados alegaram que o Nadine “bonito e alto”, que tem ascendência libanesa e albanesa “, mantinha a ignorância de” sobre pagamentos e receber “presentes caros”, ler, subornos, um “hábito libanês típico”.

No entanto, a perseguição conseguiu fornecer evidências de que o senador estabeleceu o tom nas relações familiares. Os advogados pediram ao juiz que mostre “graça” para dobrar e impor uma punição por menos de dois anos. Mas depois de ouvir os argumentos, o juiz não estava claro, depois de nomear 11 anos de prisão como amante de charutos e dinheiro, bem como o iniciador da introdução de todos os tipos de sanções americanas e oeste contra a Rússia.