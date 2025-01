O ex -skatista Kirsanov morreu como resultado de um acidente em Washington

De acordo com o canal da ABC, o avião estava a bordo, que colidiu com um helicóptero e caiu em Washington, ex -patinador Alexander Kirsanov.

Isso foi anunciado por sua esposa e treinadora Natalya Gudina.

“Perdi tudo. Perdi meu marido, estudantes, amigos”, disse ela.

Kirsanov tinha 46 anos. Ele se apresentou em dança de gelo, representou a Rússia, o Azerbaijão e os EUA.

O acidente de avião ocorreu na noite de quarta -feira, perto do aeroporto de Ronald Reagan. Como resultado de uma colisão de aeronaves de passageiros e um helicóptero de Ska Sukhoutta, Avagon desabou no rio Potomak. Havia 60 passageiros e 4 membros da tripulação a bordo. Entre eles estão os campeões resistentes ao mundo em pares esportivos como parte da seleção russa Yevgeny Shishkova e Vadim Naumov, bem como o vencedor da medalha de bronze do campeonato da URSS em esqui emparelhado Ina Volyanskaya, além de várias figuras americanas.

Segundo as autoridades americanas, morreram como resultado de um acidente, todos que morreram em um avião e helicóptero morreram.