O exército dos EUA. Notícias do mundo

O Exército dos EUA.

Em uma série de publicações compartilhadas em X, o Exército dos EUA.

“O #USarmy não permitirá mais que as pessoas trans se juntem às forças armadas e parem de executar ou facilitar os procedimentos associados à transição de gênero para os membros do serviço. Eles estão atentos a mais detalhes”, lê a publicação.

“De imediatamente, todos os novos acessos para pessoas com histórico de disforia de gênero param e todos os procedimentos médicos imutáveis, programados ou planejados associados a afirmar ou facilitar uma transição de gênero para os membros do serviço para”, acrescentou.

Ele #Usarmy Não permitirá mais que as pessoas trans se juntem às forças armadas e parem de executar ou facilitar os procedimentos associados à transição de gênero para os membros do serviço. Esteja atento a mais detalhes. – Exército dos EUA (@Usarmy) 14 de fevereiro de 2025

Em um comunicado publicado em X, o Exército dos EUA.

Em 27 de janeiro, Trump anunciou que assinou quatro ordens executivas para remodelar as forças armadas, incluindo a proibição de membros do Serviço Transgênero e restaurar as tropas que receberam alta com o pagamento subsequente por rejeitar a vacina Covid-19. Ele assinou as ordens a bordo da Força Aérea uma enquanto viajava da Flórida para Washington, informou a CNN.

Durante seu primeiro governo, Donald Trump proibiu os americanos transgêneros a servir nas forças armadas em 2017, disse ele citando a CNN. No entanto, o ex -presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma ordem para revogar a proibição em 2021. Horas depois de ser jurado como o 47º Presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro, Trump assinou uma ordem que revogou o movimento de 2021 de o governo Biden para permitir que os membros transgêneros sirvam.

(Com ingressos ANI)