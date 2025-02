O exército israelense cancela os soldados, o alerta em Gaza aumenta enquanto o Hamas após

Ele Exército israelense A licença dos soldados cancelados para o “Divisão de Gaza“Na segunda -feira e elevou o estado de alerta entre suas forças estacionadas em Laçopreparando -se para um possível conflito renovado se o cessar-fogo Ele entra em colapso, de acordo com a mídia israelense.

O jornal israelense Yedoth Ahronoth relatou que a decisão veio mais tarde Hamas anunciou o adiamento do lançamento de Reféns israelenses. Em resposta, o exército israelense interrompeu a licença para os soldados da “Divisão Gaza” e a maior preparação da faixa.

No entanto, altos funcionários militares israelenses indicaram que a ação militar não é esperada, a menos que esteja claro que o Hamas não está aderindo ao alto acordo de incêndio, segundo o relatório.

Na segunda à noite, a ala militar do Hamas, Al-Qassam BrigadasEle anunciou adiar o lançamento dos reféns israelenses programados para sábado, citando violações contínuas do Acordo Alto El Fuego de Israel como o motivo do adiamento.

O acordo de Alto El Fuego Trifásico está em vigor em Gaza desde 19 de janeiro, prendendo a guerra genocida em Israel, que matou mais de 48.000 pessoas e deixou o enclave em ruínas.

Na primeira fase da trégua, que se estende até o início de março, 33 reféns israelenses serão divulgados em troca de vários prisioneiros palestinos. A sexta troca de Israelí-Famas foi agendada nesta semana.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.