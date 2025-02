O exército israelense no sábado caiu quando mais edifícios no distrito de Marjayoun, sul do Líbano, classificando novamente o incêndio de 27 de novembro, informou a mídia estatal.

De acordo com a Agência Nacional Oficial de Notícias (NNA), os militares acenderam várias casas e edifícios nas cidades de Rabel El Thallechine e Odaisseh, e as colunas de fumaça foram vistas no céu.

Os drones israelenses também lançaram bombas em veículos que limpam os escombros na cidade de Taybeh.

As infrações mais recentes carregam o número total de estupros de alta incêndio para 830, de acordo com dados compilados por Anadolu com base em anúncios da NNA.

Enquanto isso, o exército libanês entrou na cidade de Aitoun, distrito de Bint Jbeil, e começou a limpá -lo com explosivos e a guerra permanece, de acordo com um comunicado do município da cidade.

Israel teve que concluir a retirada de seu exército do Líbano antes de 26 de janeiro do Acordo de Alto Fuego, mas se recusou a fazê -lo e o prazo estendido até 18 de fevereiro, segundo a Casa Branca.

Segundo as autoridades de saúde locais, pelo menos 26 pessoas foram mortas e 221 feridas por tiros israelenses desde 26 de janeiro, desde que os moradores tentam retornar às suas aldeias no sul do Líbano.

A trégua terminou com bombardeio entre Israel e o Grupo de Resistência do Ezbollah libanês que começou em outubro de 2023 após a guerra de Gaza e se tornou um conflito em grande escala em setembro de 2024.

O mais de um ano de luta matou mais de 4.000 pessoas e feriu muitas outras.