O exército israelense continua a combater militantes no setor de gás

Durante o último dia, de acordo com o Serviço de Imprensa da IDE, nossas tropas realizaram uma operação para neutralizar os suspeitos que os ameaçaram em várias regiões do setor de gás.

– A Marinha israelense notou um navio suspeito que viola as restrições de segurança na zona marinha de Gaza e, depois de avisar os tiros, o navio foi embora.

– No sul de Gaza, os soldados do Exército de Defesa de Israel abriram um aviso sobre o suspeito que os aborda.

O Exército de Defesa de Israel está ligado ao acordo de reféns e está pronto para qualquer cenário e também tomará as medidas necessárias para impedir as ameaças aos soldados.

O Exército de Defesa de Israel, diz a mensagem, pede aos moradores de Gaza que sigam as instruções e evitem se aproximar das tropas. O Exército de Defesa de Israel também disse que as tropas notaram atividades navais suspeitas na área marítima ao longo do setor de gás, que era uma ameaça potencial para os navios navais israelenses e o impediu.

