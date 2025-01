O exército israelense demola outra casa no norte da Cisjordânia

Ele Exército israelense Na quinta -feira, ele demoliu outra casa palestina no norte, ocupou a Cisjordânia quando seu ataque em Jenin entrou em seu décimo dia.

As testemunhas disseram a Anadolu que as forças israelenses invadiram a cidade de Qalqillya e detonaram um edifício de três andares pertencentes a Jamal Abu Haniyahque foi morto pelo Exército em agosto do ano passado.

Israel também continuou sua incursão na cidade de Tulkarem e em seus dois campos de refugiados nos últimos quatro dias.

Desde o início da operação militar, até 30 palestinos foram mortos, com 17 em Jenin, três em Tulkarem e 10 em um ataque aéreo israelense na cidade de Tammun.

De acordo com a agência oficial de notícias palestinas Wafa, o exército israelense destruiu cerca de 100 casas em Jenin e incendiou outros, forçando a maioria dos moradores do campo de Jenin a deixar suas casas e áreas.

A escalada na Cisjordânia ocorreu após um fogo alto e prisão.

Desde o início da guerra de Israel em Gaza em outubro de 2023, pelo menos 890 palestinos foram mortos em todo o território ocupados em ataques por forças e colonos israelenses.