O exército israelense permanece no sul do Líbano – porque a trégua temporariamente é expandida. As pessoas ainda morrem lá. Hizballa sobreviveu novamente

A trégua entre Israel e o Líbano, cujo termo deveria expirar em 26 de janeiro, foi estendido até 18 de fevereiro. Disse a razão: o exército libanês não ocupou posições no sul do país. Por esse motivo, as tropas israelenses estão atrasadas no sul de Livan. Isso já levou a conflito com os habitantes locais e a morte.

O acordo, concluído em 26 de novembro, após quase dois meses de intensas batalhas, prevê a retirada das tropas israelenses do Líbano e a partida de grupos armados de Hizballa fora do rio Litani – a fronteira convencional do sul da Livan. O exército libanês deve permanecer a única força militar na região. De fato, esta é uma repetição das principais disposições da Resolução 1701. E embora tudo pareça essas condições, como há 19 anos, permanecerá não realizado.

Israel e o Líbano concluíram um acordo sobre a interrupção do fogo Khizball tem que ir atrás do rio Litani e Israel – para puxar seu exército do sul do Líbano dentro de 60 dias

No domingo, 26 de janeiro, quando os israelitas deveriam sair, os moradores da vila no sul de Livan, evacuados durante a guerra, começaram a se reunir em postos de controle, com a intenção de voltar para casa. Mais da metade da população desta região são os muçulmanos-sociais da base de hizball. Em muitos casos, a preparação para o retorno se transformou em uma manifestação sob as bandeiras de Hizballs, o retrato de seu falecido líder Hassan Naellla.

Chefe do Chefe de Organização para Kasem declaradoQue o Hizballa não reconhece a extensão do acordo e requer a retirada atual das tropas israelenses. As tentativas de romper as linhas de demarcação se seguiram, em vários lugares de soldados israelenses tiveram que abrir o incêndio. Morreu Mais de 20 pessoas.

Israel, por sua vez, acusa regularmente o Líbano e o Hizball por violar o acordo. Ele revela pessoas armadas e armazéns de armas em uma zona que deve ser limpa de bola de hizballs, informar as cerimônias libanesas e internacionais (EUA, França e forças temporárias da ONU Libanon) -mas elas não fazem nada. Nesses casos, o acordo fornece a Israel “Liberdade de Ação completa” – e abrange a suposta fonte de ameaça ao incêndio em artilharia. Na terça -feira, 26 de janeiro, drones israelenses demissão Armazém de armas de hizball em Domaty, enquanto 14 pessoas ficaram feridas.

“Hizballa” se posiciona como um “Exército do Povo”, que é exercido pelo direito de auto -defesa do Líbano, porque o exército oficial não é capaz disso. Quanto aos cuidados da Litânia, a organização insiste que muitos de seus membros são os habitantes do sul do Líbano, e ninguém tem o direito de obrigue -os a deixar suas casas.

Israel e o Líbano concordaram em um cessar -fogo – mas imediatamente se acusaram de violar a trégua. E o conflito entre os dois países que pensam principalmente no Líbano? Está tudo do lado do Hizball? Conversamos com o sociólogo Michael Robbins, que estuda a região por quase 20 anos

Além disso, no exército libanês – aquele que, de acordo com os termos do acordo, deve garantir o desarmamento do grupo no sul – há muitas pessoas que aprovam as ações do Hizballs. Entre eles estão o general Sukhil Bahij Garb, South e Shiis, chefe da inteligência militar libanesa na região. Como muitos outros oficiais libaneses, ele acontece regularmente no Centro de Coordenação, onde representantes do exército libanês e as forças temporárias da ONU concordam com ações conjuntas. Antes do final do período inicial do julgamento na imprensa Porra Informações de Garb encaminhadas para os dados do Hizballi que ele recebeu no Centro de Coordenação. Esses dados ajudaram o grupo a esconder os armazéns de armas e outras infraestruturas militares de inspetores internacionais.

28. Janeiro “Hizballa” Ela entregou Sob o controle do exército libanês, a propriedade é um complexo subterrâneo com bunkers e túneis através dos quais o caminhão pode dirigir. Esta instalação é “hizballa” mostrou Em um vídeo de propaganda em agosto de 2024, mesmo antes da entrada de tropas israelenses no Líbano, mostrando sua vontade à guerra. Quando o complexo ocupava o exército, não havia armas pesadas lá.

Nos últimos cinco meses – desde que Israel iniciou uma cirurgia no térreo no Líbano – o Hizball foi notavelmente enfraquecido. Ela perdeu a maior parte de seu arsenal de mísseis. Não apenas muitos de seus militantes, mas os principais líderes foram mortos: Fuad Shukr, Ibrahim Akil, Hassan Naellla, seu herdeiro e herdeiro. Essas perdas se tornaram um fator importante na revolução na Síria: quando, no final de novembro de 2024, os oponentes de Bashar al-Assad foram para a ofensiva, o Hizball não alcançou a ajuda do ditador sírio, como aconteceu em 2011. A queda de Assad, por sua vez, foi uma nova foto do Hizball: a Síria parou de ser um canal no qual o Irã forneceu sua arma.

Seguiu -se uma diminuição na influência política de Hizballe. Ela não pôde bloquear a eleição do presidente Líbano – eles se tornaram Joseph Aun, ex -comandante do exército. Depois da Terra após um longo intervalo Pereceu O primeiro -ministro de Salam completo, que anteriormente foi presidente do Tribunal Internacional da ONU. Ambos os políticos são considerados oponentes do Irã – no que diz respeito à sua influência no Líbano – e, portanto, os oponentes do Hizball. É provável que o governo apareça no Líbano pela primeira vez em 20 anos sem Hizball.

O grupo, obviamente, procura mostrar que, apesar de todos esses danos, é cedo para se livrar. Kasemer, ele novamente e novamente declara “vitória sobre Israel” – afinal, “Hizball” sobreviveu novamente. E o retorno dos habitantes do sul do Líbano à sua aldeia sob a bandeira da organização deve ser uma expressão dessa “vitória”.