O Tribunal Militar do Distrito Sul de Rostov em Don condenou a negação ao longo da vida da liberdade do cabo Nikita Smetukhov, disse MediaZone em conexão com o serviço judicial.

Metukhov foi considerado culpado de matar duas ou mais pessoas por atividades oficiais e por motivos de hooligan (passagem “A”, “b” e “e” parte do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa), bem como em ações violentas Contra as autoridades militares em condições de conflito armado (parte do artigo 334 do Código Penal).

O caso foi considerado fechado, seus detalhes são desconhecidos.

Mediazon observa que, um ano atrás, o pedido foi enviado ao escritório editorial do comandante de Dnepri Mihail Teplinsky, datado de 30 de novembro de 2023, que descreveu o incidente, que ocorreu no 17º Regimento de Tanques 70. Rifle motorizado em 28 de novembro.

Segundo o documento, DrereMetukhov, bêbado com seus colegas, pegou uma metralhadora e foi a uma escavação para o comando. Ele bateu na porta, após o que foi chamado de patrulha. O cabo, como resultado, começou a atirar neles, o sargento mais jovem Vladimir Musicyev.

Depois disso, ele atirou no tenente sonoro Stanislav Klyukin, no capitão Michael Trubin e em Vladimir Petrichenka. Então ele foi fechado por duas pessoas comuns.

O documento afirma que Motukhov estava zangado com o capitão Komarovsky, que aplicou uma sentença disciplinar e prometeu enviá -lo para a unidade de assalto. Não houve vítimas de Komarovsky.

O trabalho enviado também notou inúmeras violações disciplinares no regimento, a necessidade de prevenção e repreensões estritas. Uma das razões pelas quais ocorreu lá foi indicado que Skudukhov não foi enviado a uma empresa de assalto ou a um centro de isolamento por uma violação da disciplina.

Os jornalistas não confirmaram a autenticidade da ordem, mas conseguiram confirmar a morte dos quatro exército mencionado em um dia em 28 de novembro de 2023.