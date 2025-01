O famoso ator do filme faleceu "Mandado para um assassino" Ryshard Sibilsky

Ao mesmo tempo, sabe-se, relata Goniec, que o próprio artista, de 73 anos, tem graves problemas de saúde.

Em 2017, a filha do cantor, a jornalista de televisão Pamela Boehm, morreu aos 40 anos. A causa da morte da mulher foi um tumor cerebral.

Sibilski, que trabalhou nos programas de TV ‘MasterChef’ e ‘Big Brother’, morreu no dia 17 de janeiro. A informação foi confirmada pelos colegas do cineasta.

Os créditos do produtor incluem nomeadamente o filme de acção “Order for a Killer” com Boguslav Linda, o drama policial “Café “Crossroads” e “The Glamorous Girls Club”.

Sibilsky e Boehm foram casados ​​​​há quase trinta anos.