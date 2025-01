Kool nasceu em 1939. Ele apareceu pela primeira vez no palco quando tinha doze anos. A carreira de Paddy – mais de setenta anos – esteve em grande parte associada ao chamado. a era da showband irlandesa (seó-bhanna) das décadas de 1950 e 1980. Sua popularidade atingiu o pico na década de 1960.

Paddy começou sua carreira profissional na Capitol, projeto do ícone do subgênero Butch Moore, e depois mudou-se para a Big Eight, onde se apresentou em Las Vegas. Retornando à Irlanda, Cole formou a Paddy Cole Band, mais tarde renomeada como Paddy Cole Superstars.

A morte do artista é relatada pela RTE (a fonte está bloqueada na Federação Russa). O filho do showman confirmou a informação.

Paddy se recuperou em um hospício em Dublin – em 2022 soube-se que o músico tinha câncer de pulmão incurável.