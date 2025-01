A Rosneft Oil Company, liderada por um dos camaradas mais próximos de Vladimir Putin Igor Sechin, contém seu próprio estado de mulheres que prestam serviços de escolta. Isso foi reivindicado em sua investigação pelo Fundo de Corrupção.

Eles chegaram a essa conclusão no FBK, estudando toda a lista de funcionários da Rosneft, que contém nomes, datas de nascimento, dados de passaporte e posições de funcionários da Corporação do Estado.

Na equipe, os autores da investigação encontraram dezenas de mulheres jovens, informações que também aparecem em locais da Web que oferecem serviços de acompanhamento.

Eles são emitidos em Rosneft nas posições de “especialista”, “consultor” e “secretário” dos departamentos administrativos e recebem altos salários do orçamento do estado. Nas bases telefônicas e policiais conectadas, algumas delas parecem profissionais do sexo, descobertas no fundo.

Um dos funcionários da FBK Albina Ivanova foi trabalhar em Rosneft em 2016, aos 21 anos, no cargo de vice -chefe do departamento de empresa. Por nove anos de trabalho, ela recebeu 33 milhões de rublos salariais e também fez 58 viagens conjuntas a aeronaves privadas com Igor Schin, calculou os autores da investigação.

Ivanova também paga um segundo salário em uma empresa independente de petróleo e gás (administrada por Ally por Sechin Eduard Khudainates), mostra sua coleção de joias, bolsas e carros caros nas redes sociais.

O salário do próprio Igor em Rosneft para 2024, segundo o FBK, era de 4,5 bilhões de rublos.

15 vezes nas Maldivas, oito vezes na Sardenha A Reuters estudou aeronaves corporativas da Rosneft em quatro anos