A primeira partida de controle do campo de treinamento de inverno terminou em Side, na Turquia. “Leningradets” tocou com “Volga”. Segundo o canal Telegram do clube regional, eles se “separaram” com o placar de 1 a 1.

Até a metade do segundo tempo foram muitos momentos de perigo, mas sem sucesso. A equipe de Ulyanovsk abriu o placar com chute do atacante Artur Murza aos 69 minutos. O time foi salvo apenas aos 82 minutos pelo meia-atacante Ivan Markelov, que marcou o gol de volta.

Anteriormente, o deputado da região de Leningrado disse que o FC Leningradets fortalecerá o seu ataque adquirindo outro extremo.